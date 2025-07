Pháp luật Bí mật trong những thùng hàng đựng cacao và mật ong gửi từ Nam ra Bắc Quá trình mang 2 thùng pháo nổ đi gửi, Đặng Ngọc Hương nói dối đây là thùng đựng mật ong và hạt cacao. Không ngờ, chuyến “hàng” vừa đến “bến” thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 15/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 3 bị cáo Đặng Ngọc Hương (SN 1989, trú xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Đình Trường (SN 1995, trú xã Trung Lộc, Nghệ An) về tội “Buôn bán hàng cấm”; Phạm Thanh Lâm (1986, trú xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) về tội “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm”.

Các bị cáo Hương, Trường, Lâm tại toà. Ảnh: Trần Vũ

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 12/2024, Nguyễn Đình Trường muốn tìm người cung cấp pháo hoa nổ để mua về bán kiếm lời. Thông qua một người quen, Trường có số điện thoại của Đặng Ngọc Hương để liên hệ mua pháo. Sau đó, Trường liên hệ với Hương thì được trả lời đợt này chưa có pháo.

Đầu tháng 1/2025, Trường gọi điện lại cho Hương thì được trả lời đã có nên Trường nói Hương gửi số tài khoản để chuyển tiền. Thông qua tài khoản người khác, Trường đã chuyển cho Hương 19,5 triệu đồng để đặt mua pháo hoa nổ loại 36 quả với giá 650 nghìn đồng/khối.

Ngày 4/1/2025, Hương chở 2 thùng cát tông dán kín, bên trong chứa các khối pháo hoa đến nhà một người bạn quê ở Nghệ An nhờ gửi, Hương nói đây là 2 thùng đựng mật ong và hạt cacao.

Khoảng 5 giờ 45 phút ngày 5/1/2025, Nguyễn Đình Trường điều khiển xe máy đến cổng chào xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc (cũ) lấy pháo Hương gửi về. Tuy nhiên, khi đang chở 2 thùng cat tông về nhà thì Trường bị tổ công tác Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An phát hiện và bắt quả tang. Cơ quan công an xác định tổng khối lượng trong 2 thùng cát tông thu giữ của Nguyễn Đình Trường là 33,3kg.

Ngày 6/1, Cơ quan công an khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đặng Ngọc Hương, thu giữ 3 khối pháo nổ có khối lượng 10,83kg và 2 khối pháo có khối tượng 11,88kg. Khi cơ quan Công an khám xét nhà Hương, cùng ngày, Phạm Thanh Lâm đến đầu thú và khai nhận hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo nổ, đồng thời giao nộp 1 bì xác rắn bên trong có 6 ống pháo nổ hình trụ tròn có khối lượng 5,71kg; 1 thùng cát tông bên trong có 18 khối pháo nổ có tổng khối lượng 31,16kg. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Ngọc Hương.

Tại phiên tòa, bị cáo Hương khai báo quanh co, chối tội và không thừa nhận hành vi phạm tội. Hương cho rằng, bản thân bị cáo không trực tiếp đi gửi hàng và mục đích của Hương là chỉ gửi loại pháo hoa quốc phòng chứ không phải loại pháo nổ... Tuy nhiên, trước những tài liệu chứng cứ trong quá trình điều tra và quá trình đối chất lời khai của các bị cáo khác tại phiên tòa, bị cáo Hương mới thừa nhận hành vi phạm tội.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Đặng Ngọc Hương 15 tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm”, ngoài ra Hương phải chấp hành hình phạt của bản án cũ 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm về tội “Vận chuyển hàng cấm”; tổng hợp hình phạt của 2 bản án Hương phải chấp hành là 4 năm 3 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Đình Trường bị xử phạt 18 tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Bị cáo Phạm Thanh Lâm bị xử phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng về tội “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm”.