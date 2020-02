Bị phạt 12,5 triệu đồng vì phao tin có người nhiễm virus Corona

Ngày 7/2/2020, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã ra Quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với Trần Xuân Minh (SN 1994 ở thị trấn Triệu Sơn, Thanh Hóa) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về virus Corona trên tài khoản facebook cá nhân...

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Triệu Sơn đã phát hiện tài khoản facebook "Minho Trần" đăng tải thông tin "Bv Triệu Sơn đã có 1 nữ giới mắc bệnh corona điều trị 3 ngày k tiến triển. Giờ đã dk cách ly 1 mk e codoqua".

Trần Xuân Minh tại cơ quan Công an.

Tiến hành xác minh, cơ quan Công an xác định thông tin trên là sai sự thật do Trần Xuân Minh đăng tải trên facebook cá nhân. Qua đấu tranh khai thác, Trần Xuân Minh thừa nhận đã đăng tải thông tin sai sự thật để câu like, gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.