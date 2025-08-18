Xã hội Bí quyết cho sinh viên: Tích lũy kỹ năng mềm từ câu lạc bộ, làm thêm để rộng cửa việc làm Hiện nay, sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp có khá nhiều cơ hội việc làm. Tuy nhiên, để nắm bắt cơ hội, các tân cử nhân, tân kỹ sư cần trang bị thêm kỹ năng mềm để đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng.

Mùa tuyển dụng

Từ đầu tháng 6, chuẩn bị cho mùa tốt nghiệp đại học, Công ty TNHH Giáo dục Tâm Đức Trí đã tổ chức chương trình gặp gỡ sinh viên khoa Toán của Trường Đại học Vinh với mong muốn sẽ tuyển dụng được 40 giáo viên về làm việc tại trung tâm. Đây thực sự là một cơ hội rất tốt cho các sinh viên chuẩn bị ra trường, giúp các em được làm việc ở ngay trung tâm của tỉnh Nghệ An với mức thu nhập và đãi ngộ khá ổn định.

Tuy nhiên, để được lựa chọn, các ứng viên cũng phải trải qua một quy trình tuyển dụng khá chặt chẽ với vòng sơ loại, vòng thi kiến thức chuyên môn (làm bài thi trên giấy) và vòng chuyên sâu, giảng thử và xử lý các tình huống sư phạm nhằm giúp đánh giá kỹ khả năng ngôn ngữ, phong cách diễn đạt, phong thái giảng bài, chuẩn kiến thức…

Các ứng viên tham gia tuyển dụng làm giáo viên tại một trung tâm giáo dục ở phường Trường Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Qua trực tiếp làm công tác tuyển dụng, bà Phạm Thị Liên – Phó Giám đốc công ty cho biết: Việc tuyển dụng trực tiếp ở các trường đại học giúp đơn vị tuyển được nguồn giáo viên có chất lượng là những sinh viên tốt nghiệp bằng xuất sắc, bằng giỏi do chính các giảng viên trong khoa giới thiệu. Số còn lại, qua các vòng kiểm tra, tỷ lệ đạt chiếm khoảng 60 – 70%.

“ Hiện nay, khi đến dự tuyển, các em đã có sự chuẩn bị khá kỹ càng về chuyên môn. Tuy nhiên, một số ứng viên không đạt, chủ yếu về mặt kiến thức, chưa đáp ứng được yêu cầu của trung tâm. Sau khi tuyển dụng chúng tôi còn phải tiếp tục đào tạo, có các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên. Bà Phạm Thị Liên – Phó Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục Tâm Đức Trí

Là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và đã chính thức được vào làm việc ở trung tâm này, anh Dương Đình Diền cho biết: Tôi bắt đầu tích lũy kinh nghiệm từ khi mới vào đại học bằng hình thức đi làm gia sư. Đến năm thứ 3, tôi thi vào vị trí trợ giảng ở trung tâm giáo dục để học hỏi các anh chị đi trước. Song song với trải nghiệm thực tế, tôi cũng phải chăm chỉ học tập ở trường để có kết quả học tập tốt.

Với tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc, sinh viên Danh Đức - khoa Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Vinh cũng đã vượt qua vòng sơ tuyển đầu tiên của Công ty Hoa Sen home và đang có nhiều cơ hội việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Trước đó, Đức Hiếu, một sinh viên tốt nghiệp loại khá của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cũng đã được đơn vị tuyển dụng và chính thức đi làm từ ngày 7/7.

Ngày hội việc làm của sinh viên Trường Đại học Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Qua quá trình làm công tác tuyển dụng, ông Phạm Văn Phú - Phó Giám đốc kinh doanh của đơn vị cho biết: Chúng tôi rất quan tâm đến các sinh viên mới ra trường với nhiều vị trí việc làm khác nhau như nhân viên thị trường, kiểm soát bán hàng, thực tập sinh kinh doanh.

Riêng với những sinh viên có năng lực như Đức hoặc Hiếu chúng tôi sẽ tuyển dụng vào vị trí quản trị viên dự nguồn (đào tạo nguồn cho các vị trí quản lý) nhằm thu hút những sinh viên có học lực tốt đang theo học các ngành kinh doanh, quản trị, tài chính kế toán.

Với vị trí việc làm này, sau khi qua các vòng phỏng vấn các em sẽ được đào tạo và phát triển theo lộ trình đặc biệt và có thể có cơ hội trở thành cửa hàng trưởng sau 12 tháng làm việc. Mức thu nhập ở vị trí này khá cao với tổng mức đãi ngộ lên đến 25 triệu đồng/tháng và có nhiều chính sách thưởng và phúc lợi khác.

Chưa thích ứng với thực tiễn

Để chuẩn bị đội ngũ cho năm học mới 2025-2026, cuối tháng 7 vừa qua, Trung tâm Ngoại ngữ The Diamond đã tổ chức phỏng vấn tuyển dụng giáo viên và trợ giảng môn tiếng Anh. Tham gia buổi phỏng vấn có khá nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm ở Nghệ An và một số trường đại học khác trên cả nước.

Làm việc với các ứng viên, đại diện trung tâm cho biết: Mặc dù nhu cầu tuyển dụng khá nhiều nhưng chỉ có một số ứng viên đáp ứng được yêu cầu công việc. Khó khăn hiện nay của chúng tôi đó là tuyển giáo viên dạy tiếng Anh cho đối tượng học sinh tiểu học hoặc THCS nhưng các ứng viên lại chủ yếu được đào tạo để dạy bậc THPT. Vì thế, các em chưa quen với môi trường làm việc.

“ Theo yêu cầu hiện nay, giáo viên muốn tham gia dạy chương trình tiếng Anh tăng cường cần phải có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có một số sinh viên dù tốt nghiệp ngành ngoại ngữ nhưng lại chưa có chứng chỉ. Đại diện Trung tâm Ngoại ngữ Diamond

Các giáo viên trẻ được tuyển dụng vào làm việc tại Trung tâm Anh ngữ. Ảnh: Mỹ Hà

Tháng 7 là thời điểm tốt nghiệp của các trường đại học. Đây cũng là thời điểm bắt đầu mùa tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp với mong muốn tuyển dụng được những tân cử nhân, tân kỹ sư được đào tạo bài bản, đúng chuyên ngành. Tại Trường Đại học Vinh, ngay trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp, trường đã tổ chức ngày hội việc làm với hơn 3.000 vị trí việc làm, trong đó có nhiều nhà tuyển dụng quốc tế như Tập đoàn Foxconn, Tập đoàn Ju Teng, Luxshare ICT cùng tham gia tuyển dụng.

Tương tự, ngày hội việc làm của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cũng được tổ chức đồng thời với lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp. Đây thực sự là cầu nối để các sinh viên tìm hiểu thị trường việc làm, gặp gỡ các đơn vị tuyển dụng đến từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực.

Nhiều cơ hội việc làm cho các sinh viên mới tốt nghiệp. Ảnh: Mỹ Hà

Thực tế cũng cho thấy, dù nhu cầu tuyển dụng khá nhiều nhưng số lượng sinh viên mới ra trường đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp chưa cao.

Ông Nguyễn Lưu Phong - Giám đốc Đại lý BYD Sông Lam cho biết: Chúng tôi đã liên kết với tất cả các trường đại học ở Nghệ An như Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Trường Cao đẳng Việt Đức… tìm kiếm những ứng viên để đào tạo các ngành nghề đặc thù liên quan lĩnh vực ô tô với các công nghệ mới như ô tô điện, thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, điều đáng tiếc hiện nay, số trường đào tạo các công nghệ mới theo xu thế phát triển của thế giới chưa nhiều nên để tuyển dụng được ứng viên giỏi, có chuyên môn cao không dễ dàng.