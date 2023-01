Bí thư Thành ủy Vinh chúc Tết Báo Nghệ An, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Vinh và Công an phường Lê Mao

(Baonghean.vn) - Ngày 19/1, đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND TP.Vinh do đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết Báo Nghệ An, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vinh và Công an phường Lê Mao.

Đến thăm, chúc Tết Báo Nghệ An, đồng chí Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh đã thông tin một số nét khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2022.

Thành phố đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm. Kết quả thu ngân sách năm 2022 ước đạt 6.044,8 tỷ đồng, đạt 291,3% dự toán tỉnh giao, 187,4% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 136,6% so với cùng kỳ.

Công tác huy động nguồn lực chỉnh trang đô thị tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện và đạt được kết quả nhất định. Thành phố đã đưa phố đi bộ chính thức vận hành đi vào hoạt động từ tháng 4/2022 với nhiều loại hình kinh doanh, dịch vụ, văn hóa, văn nghệ, trò chơi… Thành phố cũng kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, những vấn đề nổi cộm, phức tạp, kéo dài, ưu tiên tập trung thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB các công trình, dự án trọng điểm, tạo điều kiện môi trường cho các nhà đầu tư...

Thành phố đã hoàn thành 22/22 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu đã đề ra theo Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 15/12/2021 về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 và chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh trân trọng cảm ơn Báo Nghệ An trong năm qua đã bám sát, tuyên truyền sâu rộng, cổ vũ giúp thành phố thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ; đồng thời, gửi lời chúc mừng năm mới đến tập thể Báo Nghệ An, chúc lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An đón Tết an lành, hạnh phúc.

Trong năm 2023, đồng chí Phan Đức Đồng mong muốn Báo Nghệ An tiếp tục đồng hành, phối hợp tuyên truyền cùng thành phố Vinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung vào các vấn đề trọng điểm như: Mở rộng địa giới hành chính TP. Vinh, công tác chỉnh trang hạ tầng đô thị, phát triển kinh tế đêm, xây dựng thành phố ánh sáng, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, đặc biệt là sự kiện 60 năm thành lập thành phố Vinh và và 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô - Vinh sẽ được tổ chức vào năm 2023...

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng Ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An cảm ơn những tình cảm của lãnh đạo TP. Vinh, đồng thời khẳng định, thời gian tới Báo Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thành phố, tiếp tục nâng cao chất lượng tin, bài, chuyên trang, chuyên mục, đồng hành cùng sự phát triển của thành phố. Thay mặt Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An, đồng chí Ngô Đức Kiên gửi lời chúc mừng năm mới đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn TP.Vinh, chúc thành phố Vinh luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, ngày càng phát triển phồn thịnh.

Đến thăm Ban Chỉ huy Quân sự TP.Vinh, đồng chí Phan Đức Đồng đã ghi nhận và chúc mừng những thành quả mà đơn vị đã đạt được trong năm 2022, đặc biệt là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập phòng thủ, các cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Phan Đức Đồng mong muốn đơn vị trong năm 2023 luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, xác định tốt nhiệm vụ; chủ động bổ sung, chuẩn bị tốt vũ khí trang bị, luyện tập thuần thục các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, dự báo chính xác các tình huống, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, không để bị động bất ngờ; tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết bảo đảm vui tươi, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Thượng tá Nguyễn Tiến Lượng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP.Vinh cảm ơn những tình cảm của đồng chí Phan Đức Đồng và đoàn công tác, đồng thời cho biết, đơn vị sẽ quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2023. Công tác triển khai trực Tết, chuẩn bị đón Tết, vui Xuân cho cán bộ, chiến sĩ đã được đơn vị chủ động thực hiện, đảm bảo vui tươi, phấn khởi nhưng không quên nhiệm vụ.

Đến thăm Công an phường Lê Mao (TP.Vinh), đồng chí Phan Đức Đồng đã thay mặt lãnh đạo thành phố ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, thành tích của đơn vị trong năm 2022; chúc cán bộ, chiến sĩ công an tại đơn vị dồi dào sức khỏe, gia đình an khang, thịnh vượng; đón Tết đầm ấm, đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ trực Tết.