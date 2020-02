Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND chủ trì giao ban trực tuyến phòng, chống virus Corona

Sáng 7/2, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra trên địa bàn Nghệ An với 21 huyện, thành, thị.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống virus Corona tỉnh chủ trì. Ảnh: Thành Duy Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Ngọc Hoa và Bùi Đình Long đồng chủ trì. Hội nghị có sự tham dự của Ban Chỉ đạo phòng, chống nCov của tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thành, thị.



Nghệ An chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh

Theo lãnh đạo Sở Y tế, qua hệ thống giám sát, tính đến sáng 7/2, Nghệ An triển khai cách ly và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nCoV tổng cộng 13 trường hợp.

Trong đó có 2 trường hợp được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương loại do không thuộc diện giám sát và 10 trường hợp âm tính. Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh cho biết, hiện còn 1 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành Y tế tỉnh lưu ý, mặc dù qua giám sát đến 6h ngày 7/2 trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh viêm phổi đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh vào Nghệ An là hoàn toàn có thể xảy ra do cả nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: Thành Duy Sở Y tế đã chỉ đạo 8 bệnh viện (với 180 giường bệnh), trong đó có 2 bệnh viện tuyến cuối của tỉnh (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi) chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị cho tình huống xấu nhất là dịch lan rộng.



Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các sở, ngành khác như: Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cảng hàng không quốc tế Vinh, Sở Tài chính cũng đã phát biểu ý kiến về các nội dung liên quan.

Trong đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Thái Văn Thành khẳng định, việc cho học sinh nghỉ học từ ngày 7/2 được tỉnh “thực hiện bài bản, khoa học, có cơ sở thực tiễn của địa phương”. Trong thời gian nghỉ học, Sở đã chỉ đạo các nhà trường có hướng dẫn cụ thể để học sinh tự học ở nhà, hỗ trợ phụ huynh.

Qua khảo sát thực tiễn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long chỉ đạo, trong thời gian học sinh nghỉ học, các trường cần tổ chức phun khử trùng và chủ động bố trí thêm vòi nước rửa tay bằng xà phòng cho học sinh hoặc bổ sung nước rửa tay khô cho học sinh và giáo viên.

Không chủ quan, lơ là

Kết luận cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh rất nguy hiểm, đây là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây lan nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao, Ban Bí thư đã có văn bản chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ có nhiều công điện, hai chỉ thị và quyết định công bố dịch bệnh trên toàn quốc.

Do đó, yêu cầu không chủ quan, không lơ là, mà phải tập trung cao, coi đây là nhiệm vụ cấp bách, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và thực hiện chủ trương 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, cơ sở vật chất tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Đồng chí Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Đi vào việc cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh đã quán triệt đầy đủ các văn bản của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, và đã có kế hoạch, nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, huyện và đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.



“Tôi đề nghị Ban Chỉ đạo của tỉnh phải thấy trách nhiệm của mình, gắn trách nhiệm của mình, đầu tiên với cơ quan, đơn vị, ngành mình phụ trách”, đồng chí Thái Thanh Quý nhấn mạnh, đồng thời phải phân công ngay địa bàn, khu vực, ngành phụ trách, chức năng, nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Đối với Sở Y tế với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, cần tiếp tục thường xuyên nhận định tình hình sâu sát, khoanh vùng các khu vực, phân tích, dự báo tình hình để tham mưu cho Ban Chỉ đạo của tỉnh để chỉ đạo tập trung, bên cạnh chỉ đạo phản ứng nhanh, diện rộng.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cần tiếp tục chủ trì, tiến hành kiểm tra, rà soát công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị cấp ngành, đặc biệt là các huyện, thành, thị để tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh đôn đốc, nhắc nhở kịp thời; quy trình hướng dẫn thực hiện các biện pháp trong ngành Y.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo kế hoạch chuẩn bị địa điểm đón tiếp công dân trở về từ Trung Quốc. Ảnh: Thành Duy Công an tỉnh tiếp tục tục chủ động nắm tình hình xuất, nhập cảnh để nắm chắc diễn biến đối tượng đến, đồng thời phối hợp các ban, ngành kiểm soát hàng hóa, vật tư liên quan đến phòng, chống dịch bệnh.



Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Thái Thanh Quý nhấn mạnh, việc lựa chọn thời điểm cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 7/2 đã cân nhắc kỹ các yếu tố, đảm bảo lựa chọn thời điểm phù hợp, đáp ứng yêu cầu phòng, chống, dịch bệnh song không làm rối loạn xã hội và chuẩn bị tốt tâm thế cho nhà trường, phụ huynh.

Tuy nhiên, trong thời gian học sinh nghỉ học, đồng chí yêu cầu, ngành Giáo dục triển khai cho các nhà trường phải phối hợp với gia đình để nắm tình hình học sinh, khuyến cáo, thông tin phòng, chống dịch bệnh; đồng thời tiến hành tiêu độc, khử trùng trường, lớp. Sau đó, triển khai các biện pháp dạy bù, học bù sau khi học sinh đi học trở lại.

Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện HNĐK Nghệ An - nơi tiếp nhận và theo dõi các bệnh nhân. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Liên quan đến vấn đề này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền các cấp chỉ đạo các xóm trưởng, thôn trưởng, khối trưởng phối hợp với nhà trường, gia đình quản lý học sinh trong thời gian nghỉ học.

Cũng tại cuộc làm việc, đồng chí Thái Thanh Quý cho biết, qua thông tin từ Sở LĐ-TB&XH, mới chỉ có 10/21 huyện báo cáo tình hình lao động từ Trung Quốc, còn 11 địa phương cấp huyện chưa có báo cáo thì phải thống kê, báo cáo trung thực, hạn chót là ngày 10/2.

Sở LĐ-TB&XH cũng phải xem xét khu vực có lao động trở về từ Trung Quốc nhiều, nhất là vùng tâm dịch ở Trung Quốc để tham mưu giải pháp. Các sở, ngành liên quan nắm bắt con số khách du lịch vào Nghệ An, nhất là đã đi qua Trung Quốc. Sở Văn hóa - Thể thao kiểm soát chặt chẽ, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ tạm dừng các lễ hội. Công tác quản lý thị trường cần được tăng cường, tránh găm hàng, tăng giá các trang thiết bị phòng, chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch virus Corona cần được tập trung cao, đi trước, định hướng thật đúng để ổn định nhận thức và suy nghĩ của người dân.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Duy UBND các huyện, thành, phố thị xã chưa có ban chỉ đạo, kế hoạch phòng, chống dịch bệnh phải thành lập, ban hành ngay và cần nắm chắc các đối tượng ra, vào, nhất là đến, đã đi qua Trung Quốc và về Việt Nam; tập trung công tác tuyên truyền, thông tin, trao đổi cho nhân dân; chủ động xử lý ngay từ cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ.



Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể cần quán triệt các nội dung trên đến các hội viên, đoàn viên. Mỗi người là một tuyên truyền viên; phát động tại cơ quan, đơn vị, tích cực tổng vệ sinh, tăng cường các giải pháp tiêu độc, khử trùng tại, dừng tổ chức hoạt động tham quan, du Xuân; nếu có biểu hiện nhiễm bệnh thì tự giác đến ngay cơ quan y tế. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo.

Về mua hóa chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất mua qua một đầu mối tập trung là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Bên cạnh đó, việc phun hóa chất tiêu độc, khử trùng cần đầu tư thực hiện sớm, trong đó đầu tiên là các trường học, sau đó đến sân bay, cửa khẩu, những nơi tập trung đông người (bến xe, trung tâm thương mại).