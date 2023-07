Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý thăm, làm việc với lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 13/7, trong chương trình làm việc tại CHDCND Lào, Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Nghệ An đến làm việc với lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào.

Đoàn công tác do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đến chào đồng chí A-nu-phạp Tu-na-lôm - Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH Khu vực I, Thủ đô Viêng Chăn và đồng chí Át-sạ-phăng-thoong Sỉ-phăn-đon - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Phó Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND Thủ đô Viêng Chăn tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Nghệ An tại Trụ sở Ủy ban Chính quyền Thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: Thành Duy

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Đình Hùng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trịnh Thanh Hải - Giám đốc Sở Tài chính, Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ Huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Cùng dự có đồng chí Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ và đại diện lãnh đạo Sở Du lịch.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Bí thư Thành ủy Viêng Chăn A-nu-phạp Tu-na-lôm thông tin tình hình kinh tế-xã hội mỗi bên và trao đổi những nội dung hai bên có thể hợp tác. Ảnh: Thành Duy

Thủ đô Viêng Chăn có diện tích 3.920 km², thành phố trực thuộc Trung ương duy nhất ở Lào, với dân số khoảng 1,5 triệu người. Đây là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Lào.

Tại các cuộc gặp Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH Khu vực I, Thủ đô Viêng Chăn và Phó Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý chân thành cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nồng ấm của các đồng chí lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn với đoàn công tác; đồng thời trao đổi, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023; chúc mừng sự phát triển của Thủ đô Viêng Chăn.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến Thành ủy Thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: Thành Duy

Trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đề xuất, tỉnh Nghệ An và Thủ đô Viêng Chăn ký kết chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa hai địa phương trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về du lịch, giáo dục, y tế, xây dựng đô thị;… Đây cũng là mong muốn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào tại cuộc gặp Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An trước đó.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao tặng món quà của tỉnh Nghệ An đến Thủ đô Viêng Chăn để mua sắm trong thiết bị văn phòng. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí A-nu-phạp Tu-na-lôm - Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH Khu vực I, Thủ đô Viêng Chăn và và đồng chí Át-sạ-phăng-thoong Sỉ-phăn-đon - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn tại các cuộc gặp đều bày tỏ vui mừng được đón Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và đoàn đại biểu cấp cao tỉnh sang thăm và thống nhất cao với đề xuất của đồng chí Thái Thanh Quý về ký kết chương trình hợp tác giữa hai bên.

Đồng chí Át-sạ-phăng-thoong Sỉ-phăn-đon - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn tiếp Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn mong muốn được hợp tác với Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về kinh tế, dịch vụ, nông nghiệp, du lịch; công tác xây dựng Đảng bộ, chính quyền và nhiều lĩnh vực khác.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo hai địa phương đã thống nhất giao đầu mối để kết nối dự thảo các nội dung trình lãnh đạo hai bên thống nhất và có thể tiến hành ký kết tại Hội nghị của Bộ Chính trị hai nước vào cuối năm nay.

Đồng chí Át-sạ-phăng-thoong Sỉ-phăn-đon - Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn tặng quà lưu niệm đến tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn và Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn cũng đồng tình với đề nghị của đồng chí Thái Thanh Quý về việc quan tâm thúc đẩy để sớm khởi công đường bộ cao tốc nối Viêng Chăn với Hà Nội, có hướng tuyến đi qua cửa khẩu Nậm On (Bô Ly Khăm Xay) và Thanh Thủy (Nghệ An).