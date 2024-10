Thời sự Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động Chiều 11/10, tại Hội trường Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam, KCN VSIP, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động.

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Duy

Dự hội nghị có đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cùng tiếp xúc cử tri có các ĐBQH: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Nhật Minh - ĐBQH chuyên trách Đoàn Nghệ An.

Cùng dự có các đồng chí: Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Nghệ An và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Nắm bắt thêm tâm tư, nguyện vọng của công nhân, lao động

Các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH Nghệ An tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động. Ảnh: Thành Duy

Hội nghị được tổ chức với sự phối hợp của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và Liên đoàn Lao động tỉnh. Hội nghị có sự tham gia của 200 cử tri là công nhân đại diện cho gần 100.000 đoàn viên là công nhân, lao động trong toàn tỉnh.

Đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Nghệ An Kha Văn Tám nhấn mạnh, hội nghị thể hiện việc tiếp tục và khẳng định sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, HĐND, Quốc hội đối với công nhân, lao động. Mặt khác, hội nghị này góp phần tăng cường dân chủ ở cơ sở, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công nhân, lao động trong tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Nghệ An phát biểu khai mạc. Ảnh: Thành Duy

Hội nghị tiếp xúc cử tri hôm nay cũng chính là dịp để các ĐBQH nắm bắt thêm tâm tư, nguyện vọng của công nhân, lao động, có cơ sở tổng hợp và phản ánh với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chính sách, pháp luật đối với người lao động đảm bảo khả thi, sát thực tế nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội.

Ông Trần Nhật Minh - đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn Nghệ An báo cáo cử tri về thời gian, chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cùng các ĐBQH tiếp xúc và đã lắng nghe được nhiều ý kiến về đời sống, lao động, việc làm; mong muốn, đề xuất với tỉnh, Trung ương.

Vấn đề nhiều công nhân trăn trở kiến nghị là có các chính sách hỗ trợ về nhà ở. Cử tri Vương Đình Tuân, công nhân Công ty Luxshare -ICT, KCN VSIP cho biết, hiện nay nhiều công nhân phải đi thuê trọ, con cái phải gửi về quê, do đó mong muốn có nhà ở để ổn định cuộc sống, công việc. Qua đó, cử tri đề nghị giảm lãi suất cho vay xuống thấp hơn mức 6,5% hiện nay đối với gói tín dụng nhà ở xã hội 120 nghìn tỷ đồng của Chính phủ để có điều kiện tiếp cận, vì công nhân chủ yếu sử dụng tiền vay mượn để mua nhà.

Cử tri Vương Đình Tuân, công nhân Công ty Luxshare -ICT phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Cũng ý kiến này, một số cử tri khác cho biết, thông tin dự án nhà ở xã hội, thủ tục mua, thuê đến với công nhân rất hạn chế; qua đó đề nghị có các giải pháp để thông tin về nhà ở xã hội đến công nhân, đồng thời đề nghị cho biết khi nào các KCN VSIP, WHA có nhà ở xã hội.

Trước thực tế, tiền lương tối thiểu vùng của Nghệ An còn thấp, mặt khác mặt bằng giá cả sinh hoạt lại tương đối cao, khiến người lao động gặp nhiều khó khó khăn, công nhân cũng đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh kiến nghị tăng mức lương tối thiểu vùng. Trong đó, cử tri Bùi Thị Hiên, công nhân Công ty Sông Cả Vạn An ở Nam Đàn đề nghị nâng mức lương tối thiểu vùng của huyện Nam Đàn từ vùng 3 lên vùng 2.

Cử tri Bùi Thị Hiên, công nhân Công ty Sông Cả Vạn An phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Còn cử tri Trần Văn Phong, cựu công nhân Công ty TNHH Châu Tiến, hiện gia đình ở xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, cho biết anh làm việc tại công ty trong 2 năm và bị bụi phổi Silic, song chưa nhận được chế độ bệnh nghề nghiệp.

Cử tri Trần Văn Phong phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Ngoài ra, cử tri kiến nghị nhiều nội dung để đảm bảo hạ tầng xã hội xung quanh các KCN, như quy hoạch, xây dựng chợ và siêu thị để tạo điều kiện cho công nhân, vì mỗi khi đi làm tăng ca về muộn khó mua được thực phẩm; đầu tư xây dựng nhà trẻ, các trường mầm non cho con công nhân tại các KCN để giúp lao động nữ yên tâm làm việc ổn định lâu dài, vì trường mầm non chỉ giữ trong giờ hành chính, trong khi người lao động thì đi sớm về muộn, hoặc là đi làm theo ca nên tình trạng lao động nữ tại các doanh nghiệp phải nghỉ việc sau thời gian nghỉ sinh khá nhiều, do gặp khó khăn trong việc chăm sóc con nhỏ.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An điều hành lãnh đạo các sở, ngành trả lời các kiến nghị cử tri. Ảnh: Thành Duy

Cử tri cũng kiến nghị có Trung tâm Y tế cộng đồng phục vụ cho công nhân tại các KCN để tư vấn và chăm sóc sức khỏe nói chung, chăm sóc sức khỏe sinh sản, vì công nhân làm việc theo ca, nghỉ làm để đi khám rất khó khăn.

Trưởng ban Quản lý KKT Đông Nam trả lời kiến nghị cử tri. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, ý kiến các công nhân cũng đề nghị Quốc hội sửa đổi luật cho phép người lao động được đóng, hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ trên 144 tháng trở lên; tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 60% lên 75% (bằng mức hưởng lương hưu tối đa) nhằm tạo điều kiện hỗ trợ người lao động có cuộc sống tối thiểu khi mất việc làm, thất nghiệp; có chính sách hỗ trợ cho công nhân khi doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiểm; có chính sách thu hút lao động về làm việc tại KCN.

Cử tri là công nhân, lao động dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Duy

Các ý kiến của cử tri đã được lãnh đạo các sở, ngành trả lời cụ thể.

Sẽ tổ chức thêm các hội nghị để lắng nghe nhiều hơn tâm tư, nguyện vọng

Lắng nghe cặn kẽ các kiến nghị, Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp trả lời cụ thể những tâm tư, mong mỏi, nguyện vọng của anh chị em công nhân. Trong đó, đối với sự việc tại Công ty TNHH Châu Tiến ô nhiễm trong sản xuất khiến nhiều công nhân bị bụi phổi Silic, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành liên quan sớm tham mưu để UBND tỉnh chủ trì ngay cuộc làm việc nhằm giải quyết các nội dung liên quan cho người lao động, không chỉ 22 công nhân tại thời điểm xảy ra vụ việc, mà còn những người lao động trước đây cũng phải được xem xét; trong đó cần đốc thúc công ty giải quyết bài toán chính sách cho người lao động.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An trả lời các kiến nghị cử tri. Ảnh: Thành Duy

Vấn đề nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đi liền là thiết chế văn hóa, thể thao, trường học, nhất là trường mầm non, siêu thị, chợ, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, việc này tỉnh hết sức quan tâm, nhất là trong bối cảnh hiệu quả thu hút đầu tư ngày được nâng cao, trong các năm 2022, 2023, thu hút vốn FDI đều trong tốp 10 của cả nước, riêng đầu năm 2024 đến nay đã thu hút hơn 1 tỷ USD vốn FDI.

Kết quả thu hút đầu tư phản ánh cục diện số lượng lao động lớn làm việc trong KKT Đông Nam và các KCN của tỉnh nên cần thiết chế đồng bộ. Khẳng định, tỉnh đã “thấu” vấn đề này, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh sẽ tập trung quan tâm, chỉ đạo nhiều hơn vào việc thu hút đầu tư vào các dự án nhà ở xã hội; đồng thời tiếp thu phản ánh người lao động với Chính phủ lãi suất gói 120.000 tỷ đồng về cho vay nhà ở xã hội còn cao.

Cử tri là công nhân dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Duy

Về cung ứng lao động, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, việc này đã đặt lên bàn nghị sự của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nên tới đây sẽ hết sức quan tâm để thúc đẩy các giải pháp, nhằm đảm bảo cung ứng lao động cho các nhà đầu tư; đồng thời đi liền với đó, tỉnh sẽ phối hợp với các nhà đầu tư để họ có các chính sách quan tâm, chăm lo cho người lao động.

Tiếp thu ý kiến của cử tri là công nhân, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, sẽ đề nghị UBND tỉnh xem xét, tăng số lượng khen thưởng hàng năm cho người lao động, vì như hiện nay chỉ có 40 suất khen thưởng là còn ít, mà nên nới rộng để lên 100 – 150 để khen thưởng lao động lập thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Cử tri là công nhân dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng cảm ơn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã luôn thường xuyên quan tâm, giúp đỡ tỉnh Nghệ An nói chung, phong trào công nhân, người lao động nói riêng; mong thời gian tới quan tâm nhiều hơn nữa.

Qua hội nghị tiếp xúc cử tri lần này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cảm ơn các anh chị em công nhân, người lao động đã tham gia và có nhiều ý kiến; qua đó tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức thêm các hội nghị tương tự để có thể lắng nghe nhiều hơn tâm tư, nguyện vọng đa chiều, toàn diện; hiểu thêm về việc làm, sinh hoạt; nắm bắt nhiều hơn các tâm tư, nguyện vọng của cử tri là công nhân.