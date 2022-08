Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý tiếp công dân phiên định kỳ tháng 8

Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Lê Hồng Vinh- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ; cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương liên quan.

Bà Hoàng Thị Hương nguyên là giáo viên mầm non, công tác từ tháng 9/1985 đến ngày 1/10/2020 thì nghỉ hưu với tổng thời gian công tác là 35 năm 1 tháng. Trong thời gian trên, bà làm giáo viên Trường mầm non Nghi Hương trong các giai đoạn từ tháng 9/1985 đến tháng 8/1999 và từ tháng 10/2004 - 9/2020. Còn giai đoạn từ tháng 9/1999 - 9/2004, bà làm giáo viên Trường mầm non Nghi Hoà, thị xã Cửa Lò.

Trước đây, Trường Mầm non Nghi Hương nơi bà công tác thuộc xã Nghi Hương, huyện Nghi Lộc. Tuy nhiên, từ ngày 29/8/1994 lại được chia tách để cùng với một số địa phương khác thành lập thị xã Cửa Lò, tức là thay đổi từ địa bàn nông thôn lên đô thị.

Trong khi đó, theo các quy định của nhà nước thì việc tính thời gian công tác trước ngày 1/1/1995 để hưởng bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non dạy học ở thành phố, thị xã sau đó được tuyển vào biên chế nhà nước thì thời gian công tác được hưởng bảo hiểm xã hội từ khi làm giáo viên mầm non.

Còn trong trường hợp là giáo viên mầm non ở nông thôn, thị trấn thì thời gian công tác được tính hưởng bảo hiểm xã hội kể từ ngày được tuyển dụng vào biên chế chính thức. Trong khi đó, bà Hoàng Thị Hương được UBND thị xã Cửa Lò tuyển dụng vào biên chế nhà nước từ 1/9/1997.

Cùng với đó, căn cứ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 09 năm 1977 của Bộ Giáo dục - Tài chính - Nông nghiệp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152 ngày 8/4/1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung chế độ chính sách đối với giáo viên mẫu giáo thì giai đoạn từ tháng 9/1985 đến tháng 9/1994, bà Hoàng Thị Hương là giáo viên mầm non Trường mầm non xã Nghi Hương, lúc này vẫn đang thuộc huyện Nghi Lộc là địa bàn nông thôn, được trả thù lao bằng tiền hoặc công điểm. Vì vậy thời gian này không được tính là thời gian công tác có tính hưởng bảo hiểm xã hội. Đây cũng chính là vấn đề bà tiến hành khiếu nại.

Ngoài vấn đề trên, trong quá trình giải quyết chế độ cho bà Hoàng Thị Hương, cơ quan Bảo hiểm xã hội thị xã Cửa Lò cũng đã để xảy ra sai sót dẫn đến phải tiến hành điều chỉnh nhiều lần thời gian đóng bảo hiểm để tính chế độ hưu trí.

Theo đó, ngày 14/9/2020, Bảo hiểm xã hội thị xã Cửa Lò đã ban hành Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng đối với bà Hoàng Thị Hương, với tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 35 năm 1 tháng (tức là tính toàn bộ thời gian công tác cả khi xã Nghi Hương vẫn thuộc huyện Nghi Lộc là khu vực nông thôn), mức lương hàng tháng hơn 6,3 triệu đồng và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu hơn 23,4 triệu đồng.

Đến tháng 12/2020, Bảo hiểm xã hội thị xã Cửa Lò lại ban hành Quyết định điều chỉnh chế độ hưu trí của bà Hương do xác định sai thời gian tính hưởng bảo hiểm xã hội. Lúc này, thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bà hưởng được xác định tính từ tháng 1/1995, nghĩa là tổng thời gian đóng bảo hiểm được xác định chỉ còn 25 năm 9 tháng. Mức lương hưu hàng tháng của bà giảm xuống còn hơn 5,8 triệu đồng và trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu cũng không còn.

Tiếp đó, đến tháng 4/2021, Bảo hiểm xã hội thị xã Cửa Lò lại tiếp tục ban hành Quyết định điều chỉnh chế độ hưu trí của bà Hoàng Thị Hương với lý do tính bổ sung thời gian bà làm giáo viên mầm non từ khi thành lập thị xã Cửa Lò tháng 9/1994 đến tháng 12/1994 vào quá trình đóng bảo hiểm xã hội. Lúc này, thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bà Hương được xác định là 26 năm 1 tháng, mức lương hưu hàng tháng là hơn 5,2 triệu đồng, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cũng không còn.

Không đồng ý với các quyết định điều chỉnh chế độ hưu trí trên, đặc biệt là thời gian công tác từ tháng 9/1985 đến tháng 8/1994 tại Trường Mầm non Nghi Hương, huyện Nghi Lộc không được tính là thời gian có tính hưởng bảo hiểm xã hội, bà Hoàng Thị Hương lần lượt tiến hành khiếu nại lên cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND tỉnh cũng đã vào cuộc giải quyết khiếu nại đảm bảo đúng quy định, trong đó chỉ rõ khiếu nại thời gian có tính hưởng bảo hiểm xã hội cho bà từ tháng 9/1985 đến tháng 8/1994 là khiếu nại sai.

Công dân Hoàng Thị Hương không đồng tình với các kết luận trên và tiếp tục kiến nghị. Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội thị xã Cửa Lò, UBND thị xã Cửa Lò, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã phát biểu trao đổi, phân tích làm rõ về các nội dung liên quan mà bà Hoàng Thị Hương kiến nghị.

Đặc biệt, với trách nhiệm là người đứng đầu ngành Bảo Hiểm xã hội tỉnh, ông Hoàng Văn Minh - Giám đốc Bảo hiểm xã hội Nghệ An đã trực tiếp xin lỗi bà Hoàng Thị Hương do Bảo hiểm xã hội thị xã Cửa Lò là đơn vị được phân cấp trực tiếp giải quyết chế độ cho bà và các phòng nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện không đúng các văn bản quy định dẫn đến sai sót, để vụ việc kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân.

Được biết, liên quan đến vụ việc của bà Hoàng Thị Hương, do các sai sót trong quá trình giải quyết dẫn đến điều chỉnh nhiều lần, cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã tiến hành xử lý trách nhiệm đối với Giám đốc, Phó Giám đốc của cơ quan Bảo hiểm xã hội thị xã Cửa Lò và 3 cán bộ liên quan; đặc biệt đối với Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thị xã Cửa Lò trực tiếp giải quyết vụ việc của bà Hương đã bị kỷ luật và điều chuyển công tác. Đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, 5 cán bộ có liên quan cũng đã bị xử lý trách nhiệm.

Kết luận phiên tiếp công dân, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý đánh giá, ghi nhận cao những đóng góp, cống hiến, sự tâm huyết của bà Hoàng Thị Hương đối với ngành Giáo dục và quê hương.

Với trách nhiệm của người đứng đầu tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý đã trực tiếp xin lỗi công dân Hoàng Thị Hương trước cách làm việc ở các cấp, trong đó có Bảo hiểm xã hội thị xã Cửa Lò đã không tập trung, không nghiêm, không nghiên cứu kỹ lưỡng dẫn đến có những sai sót phải tiến hành điều chỉnh nhiều lần; đồng thời khi có sai sót lại không trực tiếp tiến hành trao đổi, giải thích đầy đủ, thông tin kịp thời cho công dân.

Qua sự việc của công dân Hoàng Thị Hương, người đứng đầu Tỉnh uỷ Nghệ An lưu ý không chỉ đối với ngành Bảo hiểm xã hội mà cả với các cấp, các ngành, đây là bài học lớn khi thực hiện chế độ chính sách cho người dân; qua đó yêu cầu tinh thần, quan điểm làm việc là phải quán xuyến, rà soát kỹ lưỡng; chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, chuyên viên phải nắm chắc, vững chuyên môn, không để tái diễn những thiếu sót như trong quá trình xử lý chế độ, chính sách cho bà Hoàng Thị Hương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng lưu ý tất cả các cấp, ngành trong quá trình thực thi công vụ, nhất là cách thức tiếp xúc, trao đổi với công dân phải xuất phát từ sự thấu hiểu, có trách nhiệm, trăn trở và phương pháp làm việc đúng đắn.

Riêng đối với quan điểm của công dân về việc cần bổ sung thời gian công tác khoảng 9 năm từ tháng 9/1985 đến tháng 8/1994 vào thời gian tính hưởng bảo hiểm xã hội, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An đề nghị công dân thống nhất với kết luận giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh khi đã căn cứ chặt chẽ theo đúng các quy định của nhà nước.

Cùng với đó, cho rằng có thể giữa quy định pháp luật và thực tiễn vẫn còn những khoảng trống, bất cập nên Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, với tư cách là một đại biểu Quốc hội, đồng chí sẽ tiếp thu nội dung công dân kiến nghị để tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn; đồng thời hẹn 10 ngày tới sẽ mời công dân Hoàng Thị Hương trực tiếp gặp gỡ, trao đổi thêm để có sự thống nhất chung về nhận thức đối với các quy định pháp luật có liên quan đối với kiến nghị của bà; sau đó có thể xem xét kiến nghị với các bộ, ngành có thẩm quyền liên quan đến chế độ cho giáo viên mầm non ở nông thôn trước năm 1995 nhằm nghiên cứu giải quyết đồng bộ trong cả nước.