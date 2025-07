Xã hội Nghệ An tiếp nhận hơn 9.500 hồ sơ đề nghị hưởng Bảo hiểm thất nghiệp, giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm 2024 Tình hình Bảo hiểm thất nghiệp tại Nghệ An trong 6 tháng đầu năm 2025 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Số hồ sơ và quyết định hưởng trợ cấp đều giảm so với cùng kỳ, cho thấy tín hiệu phục hồi rõ nét của thị trường lao động địa phương.

Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An, trong 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh Nghệ An tiếp nhận 9.556 hồ sơ đề nghị hưởng Bảo hiểm thất nghiệp, giảm 12,26% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy thị trường lao động địa phương đang từng bước phục hồi và ổn định.

So với cả nước, Nghệ An ghi nhận mức giảm số lượng hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp thấp hơn. Cụ thể, trên toàn quốc có 390.548 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 15,7% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, số người được ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm sâu hơn so với bình quân cả nước với 7.015 người, giảm 29%, trong khi số liệu này của cả nước là 345.175 người, giảm 18,1%.

Lao động đăng ký Bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Đặc biệt, có 80,67% số hồ sơ của người lao động tại Nghệ An được nộp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc số hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là trong nửa đầu năm 2025, Nghệ An không ghi nhận trường hợp nào phải hỗ trợ học nghề sau khi thất nghiệp, trong khi cùng kỳ năm 2024 có 29 người. Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cho biết, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các cơ sở đào tạo lái xe - ngành nghề người lao động có nhu cầu cao, đang trong giai đoạn sáp nhập, chuyển giao nên chưa tiếp nhận học viên thuộc diện thất nghiệp.

Lao động làm việc tại Công ty TNHH Mareep Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Cũng theo đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, xu hướng người lao động sớm quay lại thị trường cùng với hiệu quả của các chính sách tạo việc làm đã góp phần làm giảm nhu cầu nhận trợ cấp thất nghiệp. Đây là động lực để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ công về việc làm, đa dạng hóa mô hình đào tạo nghề, và tăng cường hiệu quả hoạt động của Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian tới./.