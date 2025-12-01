BMW đòi lại ngôi vương xe sang tại Mỹ từ tay Lexus BMW đã vượt qua Lexus về doanh số trong quý III/2025 tại thị trường Mỹ, giành lại vị trí dẫn đầu nhờ chiến lược tung sớm xe đời mới và sự tăng trưởng của dòng xe plug-in hybrid.

Trong quý III/2025, thị trường xe sang tại Mỹ đã chứng kiến cuộc đổi ngôi ngoạn mục khi BMW chính thức vượt qua Lexus để giành lại vị trí dẫn đầu. Thương hiệu xe Đức đã bán ra 96.886 xe, tạo khoảng cách 5.277 xe so với con số 91.609 xe của đối thủ Nhật Bản. Đây là một bước ngoặt quan trọng sau khi Lexus tạm thời chiếm ưu thế trong quý II.

Chiến lược khác biệt tạo nên cuộc lật đổ

Theo dữ liệu từ Edmunds, thành công của BMW đến từ chiến lược tung ra sớm các mẫu xe đời 2026. Các phiên bản mới này chiếm tới 51% tổng lượng xe BMW được giao trong quý, trong khi con số này ở Lexus chỉ là 4,8%. Ông Ivan Drury, Giám đốc phân tích của Edmunds, nhận xét: "Như truyện Rùa và Thỏ, BMW và Lexus đang đi trên hai con đường khác nhau để thành công".

BMW đã giành lại vị trí dẫn đầu doanh số xe sang tại Mỹ trong quý III/2025.

Dù bán được nhiều xe hơn, BMW lại có tốc độ quay vòng hàng tồn kho chậm hơn. Trung bình, một chiếc xe BMW mất 46 ngày để tìm được chủ nhân, so với chỉ 22 ngày của Lexus. Nguyên nhân chính được cho là do lượng xe điện tồn kho của BMW cao hơn.

Sức mạnh từ xe hybrid và thách thức xe điện

Doanh số quý III/2025 của BMW ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Động lực chính đến từ nhu cầu mạnh mẽ đối với các mẫu xe plug-in hybrid (PHEV) và crossover. Cụ thể, doanh số xe PHEV tăng 37%, giúp bù đắp cho mức giảm 16% của xe thuần điện (EV). Các dòng xe như 5 Series, X5, 7 Series, M5 và XM đều có phiên bản PHEV, mang lại nhiều lựa chọn cho khách hàng.

Ông Shaun Bugbee, Phó chủ tịch điều hành của BMW of North America, cho biết doanh số xe điện chậm lại một phần do hãng chủ động giảm sản xuất trong tháng 5 và 6 để ứng phó với sự không chắc chắn về chính sách thuế. Tuy nhiên, khi các chương trình trợ giá sắp kết thúc, doanh số xe điện của BMW đã bật tăng hơn 30% trong tháng 9, và lượng tồn kho giảm từ 65 ngày xuống chỉ còn 28 ngày.

Lexus tăng trưởng vững chắc nhờ SUV

Về phía Lexus, hãng cũng có một quý kinh doanh thành công với doanh số 91.609 xe, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Hai mẫu SUV chủ lực là Lexus GX và TX đóng vai trò then chốt cho sự tăng trưởng này. Doanh số của GX tăng 35% đạt 28.244 xe, trong khi TX tăng 86% lên 39.546 xe sau khi khắc phục các vấn đề từ năm ngoái.

Các mẫu SUV như TX và GX giúp Lexus thu hút lượng lớn khách hàng mới.

Đáng chú ý, Lexus cho biết khoảng 70% khách hàng mua mẫu TX là người lần đầu tiếp cận thương hiệu hoặc nâng cấp từ các hãng xe phổ thông. Với đà tăng trưởng này, Lexus kỳ vọng sẽ thiết lập kỷ lục doanh số mới tại Mỹ với khoảng 355.000 xe trong cả năm.

Mercedes-Benz và cục diện toàn thị trường

Trong khi hai đối thủ cạnh tranh gay gắt, Mercedes-Benz lại ghi nhận sự sụt giảm, trượt xuống vị trí thứ ba với doanh số khoảng 73.500 xe, giảm 13% so với cùng kỳ 2024. Hãng giải thích rằng con số của năm trước cao bất thường do nguồn cung được dồn về nửa cuối năm. Mặc dù vậy, doanh số lũy kế 9 tháng đầu năm của Mercedes-Benz vẫn tăng 6%, đạt khoảng 223.800 xe.

Mercedes-Benz tụt xuống vị trí thứ ba nhưng vẫn lạc quan về doanh số xe điện trong quý cuối năm.

Theo Automotive News Research & Data Center, toàn thị trường xe sang Mỹ đã bán được 518.353 xe trong quý III/2025, tăng 4,5%. Các thương hiệu khác cũng ghi nhận kết quả đa dạng: Audi giữ mức ổn định (46.758 xe), Cadillac tăng trưởng mạnh 25% (46.525 xe) nhờ các dòng xe điện, trong khi Volvo và Porsche lại sụt giảm doanh số.

Cuộc đua gay cấn trong quý cuối năm

Bước vào quý cuối cùng của năm, cuộc đua song mã giữa BMW và Lexus được dự đoán sẽ tiếp tục diễn ra quyết liệt. BMW đang có lợi thế về việc ra mắt sản phẩm mới và quản lý tốt hơn lượng tồn kho xe điện. Trong khi đó, Lexus sở hữu danh mục SUV hấp dẫn và tốc độ bán hàng nhanh nhất phân khúc. Những thay đổi về chính sách thuế quan và trợ cấp xe điện sẽ là những yếu tố quan trọng định hình kết quả cuối cùng của cuộc chiến giành ngôi vương xe sang tại thị trường Mỹ.