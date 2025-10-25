BMW iX3, i4 và 530i M Sport ưu đãi tới hơn 1 tỷ đồng Thaco Auto ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ đến tháng 11 cho nhiều mẫu BMW; iX3 và i4 giảm hơn 1 tỷ, tặng WallBox, miễn phí sạc. Rút thăm BMW 520i đến hết 12.

Từ nay đến tháng 11, Thaco Auto và BMW triển khai ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ cho nhiều dòng xe, với mức giảm nổi bật nhất lên đến hơn 1 tỷ đồng dành cho BMW iX3 và i4. Các mẫu lắp ráp như 3 Series, X3 (G01) và 520i (G30) được giảm đến 240 triệu đồng; nhóm nhập khẩu như 530i M Sport (G30), 4 Series Gran Coupe và X4 giảm đến 480 triệu đồng. Dòng Luxury Class gồm X7, 7 Series, i7, XM có ưu đãi hơn 700 triệu đồng; Z4 và X6 hơn 300 triệu đồng.

Song song ưu đãi giá, khách mua xe điện còn được miễn 100% phí trước bạ theo chính sách dành cho xe điện, tặng bộ sạc nhanh WallBox và miễn phí sạc tại các điểm của Thaco Auto. Bên cạnh đó là chương trình bốc thăm trúng thưởng với giải đặc biệt là BMW 520i trị giá 1,979 tỷ đồng, áp dụng đến hết tháng 12.

Thaco Auto anh 1

Ưu đãi theo danh mục: xe lắp ráp, nhập khẩu và xe điện

Xe lắp ráp: 3 Series, X3 (G01), 520i (G30)

Các mẫu lắp ráp trong nước nhận ưu đãi lên đến 240 triệu đồng. Giá bán tham chiếu: BMW 3 Series từ 1,579 tỷ đồng; BMW X3 (G01) từ 2,042 tỷ đồng; BMW 520i (G30) từ 1,799 tỷ đồng.

Xe nhập khẩu chính hãng: 530i M Sport, 4 Series Gran Coupe, X4

Nhóm xe nhập khẩu áp dụng mức giảm cao nhất đến 480 triệu đồng. Danh mục gồm BMW 530i M Sport (G30), BMW 4 Series Gran Coupe và BMW X4.

Xe điện iX3, i4: ưu đãi hơn 1 tỷ, miễn trước bạ, tặng sạc

BMW iX3 có giá 2,495 tỷ đồng và BMW i4 có giá từ 2,950 tỷ đồng, nhận ưu đãi cao nhất lên đến hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, xe điện được miễn 100% phí trước bạ theo chính sách hiện hành, tặng bộ sạc nhanh WallBox và miễn phí sạc tại hệ thống điểm sạc của Thaco Auto trên toàn quốc.

Thaco Auto anh 2

Luxury Class và các mẫu hiệu suất cao

Dòng BMW Luxury Class gồm X7, 7 Series, i7 và XM nhận ưu đãi lên đến hơn 700 triệu đồng. Hai mẫu BMW Z4 và BMW X6 được ưu đãi hơn 300 triệu đồng. Một số mẫu khác như BMW X5, BMW M nằm trong danh mục áp dụng khuyến mại theo từng chương trình.

Bảng tóm tắt giá và mức ưu đãi

Danh mục Mẫu xe Giá bán từ Mức ưu đãi cao nhất Ghi chú Lắp ráp BMW 3 Series 1,579 tỷ đồng Đến 240 triệu đồng Áp dụng đến tháng 11 Lắp ráp BMW X3 (G01) 2,042 tỷ đồng Đến 240 triệu đồng Áp dụng đến tháng 11 Lắp ráp BMW 520i (G30) 1,799 tỷ đồng Đến 240 triệu đồng Áp dụng đến tháng 11 Nhập khẩu BMW 530i M Sport (G30) Đến 480 triệu đồng Áp dụng đến tháng 11 Nhập khẩu BMW 4 Series Gran Coupe Đến 480 triệu đồng Áp dụng đến tháng 11 Nhập khẩu BMW X4 Đến 480 triệu đồng Áp dụng đến tháng 11 Điện BMW iX3 2,495 tỷ đồng Hơn 1 tỷ đồng Miễn 100% trước bạ, tặng WallBox Điện BMW i4 Từ 2,950 tỷ đồng Hơn 1 tỷ đồng Miễn 100% trước bạ, miễn phí sạc Luxury Class BMW X7, 7 Series, i7, XM Hơn 700 triệu đồng Áp dụng đến tháng 11 Khác BMW Z4, X6 Hơn 300 triệu đồng Áp dụng đến tháng 11

Ưu đãi dịch vụ và đặc quyền đi kèm

Khách hàng mua xe BMW được hưởng chính sách bảo hành chính hãng 5 năm, không giới hạn số km. Khách hàng thân thiết có thêm ưu đãi Loyalty đến 100 triệu đồng tùy trường hợp.

Khách hàng dòng Luxury Class được tham gia đào tạo lái xe/chăm sóc xe White Glove và nhận 7 đặc quyền từ BMW Excellence Club (BEC), gồm: giao xe tại nhà; ưu tiên tiếp nhận và làm dịch vụ; làm đẹp xe miễn phí; đưa đón khi công tác tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM; tham dự sự kiện đặc biệt; sở hữu thẻ Accor; sử dụng sân tập golf.

Thaco Auto anh 3

Chương trình bốc thăm trúng thưởng và sự kiện thể thao

Từ nay đến hết tháng 12, chương trình “Sắm xe sang, rút thăm lộc vàng” mang đến giải đặc biệt là BMW 520i trị giá 1,979 tỷ đồng; một giải nhất là kỳ nghỉ dưỡng cho 2 người tại resort 5 sao trị giá 100 triệu đồng; một giải nhì là voucher lifestyle trị giá 50 triệu đồng; một giải ba là voucher trị giá 20 triệu đồng. Chương trình áp dụng cho khách mua các dòng BMW Z4, 4 Series, 5 Series (G30), 7 Series, X4, X5, X6, X7, BMW XM, BMW M, i4, iX3 và i7.

Giải đấu BMW Golf Cup - National Final Vietnam trở lại trong tháng 11. Các khách hàng sở hữu xe BMW trong tháng 9–10 sẽ được ưu tiên thi đấu, chọn ra 3 đại diện tham dự BMW Golf Cup - World Final vào đầu năm 2026.

Kết luận: Thời điểm tốt để chốt mua theo danh mục

Với ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ, mức giảm cao cho xe điện (hơn 1 tỷ đồng) cùng các quyền lợi sạc và bảo hành, đây là giai đoạn đáng cân nhắc cho người dùng BMW, đặc biệt với iX3 và i4. Nhóm xe lắp ráp (3 Series, X3, 520i) và các mẫu nhập khẩu (530i M Sport, 4 Series Gran Coupe, X4) cũng có mức hỗ trợ rõ rệt. Lưu ý thời gian áp dụng ưu đãi đến tháng 11, trong khi chương trình bốc thăm kéo dài đến hết tháng 12.