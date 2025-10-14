BMW Z4 thuần điện: Tương lai xe thể thao trên nền tảng Neue Klasse? Khi BMW Z4 chuẩn bị kết thúc vòng đời vào năm 2026, BMW để ngỏ khả năng phát triển một mẫu roadster thuần điện, tận dụng nền tảng Neue Klasse linh hoạt để định hình lại di sản xe thể thao.

Việc BMW Z4, cùng với mẫu xe anh em Toyota GR Supra, sẽ dừng sản xuất vào nửa đầu năm 2026 đang để lại một khoảng trống đáng kể trong danh mục sản phẩm của thương hiệu xứ Bavaria. Sự ra đi của mẫu roadster biểu tượng này đặt ra câu hỏi lớn về tương lai của dòng xe thể thao BMW, và câu trả lời có thể nằm ở một hướng đi hoàn toàn mới: một mẫu xe thuần điện được phát triển trên nền tảng Neue Klasse tiên tiến.

Nền tảng Neue Klasse: Chìa khóa cho xe thể thao điện

BMW đã đầu tư tới 18 tỷ USD vào chương trình xe điện thế hệ mới, với nền tảng Neue Klasse là trọng tâm. Đây không chỉ là một khung gầm, mà là một triết lý phát triển toàn diện, cho phép chia sẻ linh kiện và công nghệ trên quy mô lớn. Khi được hỏi liệu nền tảng này có thể hỗ trợ một chiếc xe thể thao hay không, ông Joachim Post, thành viên Hội đồng Quản trị BMW AG, đã khẳng định ngắn gọn: "Khả thi".

BMW Z4 thế hệ hiện tại sẽ dừng sản xuất vào năm 2026, mở đường cho một kỷ nguyên mới.

Triết lý phát triển theo module (baukasten) cho phép BMW sử dụng chung các thành phần cốt lõi như bộ điều khiển điện tử và cell pin trên nhiều dòng xe khác nhau, từ SUV như iX3 cho đến một mẫu roadster tiềm năng. "Tất cả đều có thể dùng chung, chỉ khác ở cách đóng gói," ông Post cho biết. Chiến lược này giúp giảm đáng kể chi phí phát triển và sản xuất, biến một mẫu xe thể thao vốn có doanh số thấp trở thành một dự án khả thi về mặt tài chính.

Những dự án dang dở và bài học trong quá khứ

Tham vọng về một siêu xe điện không phải là điều mới mẻ tại BMW. Cuối năm 2024, có thông tin tiết lộ rằng một dự án siêu xe điện từng "suýt được phê duyệt" nhưng cuối cùng bị hủy bỏ do lo ngại về lợi nhuận. Trước đó, dự án BMW i16, một mẫu xe thể thao hybrid dựa trên khung gầm siêu nhẹ của BMW i8, cũng đã bị khai tử vào năm 2020.

Dự án BMW i16, kế thừa từ concept Vision M Next, đã gần như hoàn thiện trước khi bị hủy bỏ vào năm 2020.

Theo nhà sử học BMW Steve Saxty, mẫu i16 đã hoàn thiện tới 95% thiết kế và sẵn sàng để sản xuất, với hệ truyền động hybrid 4 xy-lanh mạnh hơn 610 mã lực. Mẫu xe này được phát triển dựa trên bản concept BMW Vision M Next ấn tượng ra mắt năm 2019. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 và sự thay đổi của thị trường đã khiến BMW phải tạm gác lại các dự án hiệu suất cao để tập trung vào các phân khúc chủ lực.

Dấu hiệu từ những nguyên mẫu bí ẩn

Dù các dự án lớn bị tạm dừng, BMW dường như vẫn âm thầm khám phá ý tưởng về một mẫu xe thể thao nhỏ gọn. Vào tháng 7/2024, các tay săn ảnh đã bắt gặp một nguyên mẫu coupe 2 cửa mang ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse, được ngụy trang tương tự các mẫu xe thử nghiệm khác của hãng. Tuy nhiên, mẫu xe này sau đó đã "biến mất" một cách bí ẩn, và BMW hoàn toàn giữ im lặng về dự án, làm dấy lên nhiều đồn đoán trong cộng đồng.

Một nguyên mẫu thử nghiệm với ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse từng được bắt gặp, cho thấy BMW đã nghiên cứu khả năng này.

Định hình tương lai cho di sản Z4

Với nền tảng Neue Klasse, BMW đang có trong tay một công cụ mạnh mẽ để tái định nghĩa tương lai. Khả năng chia sẻ linh kiện linh hoạt giữa các dòng xe, từ SUV đến sedan và xe thể thao, mở ra cơ hội để tạo ra một mẫu xe kế nhiệm Z4 mà không cần đến sự hợp tác từ đối tác bên ngoài và vẫn đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Nền tảng Neue Klasse sẽ ra mắt đầu tiên trên các mẫu xe như BMW iX3, sau đó có thể được tinh chỉnh cho một mẫu xe thể thao.

Dù chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra, những phát biểu từ ban lãnh đạo và chiến lược nền tảng linh hoạt cho thấy khả năng BMW quay trở lại phân khúc xe thể thao là rất cao. Một chiếc roadster thuần điện "Made by BMW", kế thừa tinh thần của Z4, có thể không còn là một viễn cảnh xa vời.