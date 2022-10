Bộ Chỉ huy Quân sự Nghệ An khảo sát xây dựng công trình cho Bộ Chỉ huy Quân sự Xiêng Khoảng (Lào)

(Baonghean.vn) - Ngày 14/10, tại thị xã Phôn Xa Văn, tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng tiến hành khảo sát vị trí xây dựng nhà ở Phòng Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng và thống nhất một số nội dung hỗ trợ, giúp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng.

Đây là hoạt động theo Đề án năm 2022 và kiểm tra công tác triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, mùa khô 2022 - 2023.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Về phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng có đồng chí Đại tá Bun Xu Xay La Xi - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng.

Sau khi tiến hành khảo sát thực địa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng đã thống nhất vị trí, mẫu thiết kế và thời gian tiến hành tổ chức khởi công xây dựng nhà ở Phòng Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, đồng thời, thống nhất một số nội dung hỗ trợ, giúp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng năm 2022.

Cảm ơn sự giúp đỡ của UBND tỉnh Nghệ An dành cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, đồng chí Bun Xu Xay La Xi - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng nhấn mạnh công trình nhà ở Phòng Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tiến hành khảo sát và xây dựng lần này thể hiện tình cảm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Nghệ An với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, càng thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa cấp ủy, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang 2 tỉnh Nghệ An – Xiêng Khoảng nói chung và tình cảm sâu sắc giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng nói riêng; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ tỉnh Xiêng Khoảng nước bạn Lào.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An chân thành cảm ơn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình địa bàn, đặc biệt là sự phối hợp có hiệu quả trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đội Quy tập, phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào.

Đồng thời, đồng chí Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An mong muốn trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp, tạo mọi điều kiện để Đội Quy tập thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào.

Thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình tiến độ xây dựng công trình, phối hợp tuần tra, quản lý chặt chẽ tình hình an ninh trên tuyến biên giới; thực hiện tốt các Đề án của UBND tỉnh Nghệ An về nâng cao hiệu quả hợp tác, giúp đỡ lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt vĩ đại Việt Nam – Lào trong giai đoạn mới.