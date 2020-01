Bộ CHQS Nghệ An duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu cao

Trong thời gian 4 ngày (2/1 đến 5/1), 168 học viên là tham mưu trưởng, tiểu đoàn trưởng, trợ lý tác huấn của 21 huyện, thành thị; chỉ huy các đơn vị trực thuộc đã được quán triệt, nghiên cứu một số nội dung cơ bản trên 4 mặt công tác là: tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật.

Trong đó chú trọng thống nhất về công tác tham mưu tác chiến về hướng dẫn thống nhất việc tổ chức thực hiện theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thống nhất nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo hướng dẫn 1677/HD-CT của Tổng cục Chính trị và Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy....