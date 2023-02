Bộ Công an phát động cuộc thi viết với chủ đề 'Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở'

(Baonghean.vn) - Sáng 15/2, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức Lễ phát động trực tuyến cuộc thi viết với chủ đề “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”, đồng thời ra mắt Giao diện mới của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Đồng chủ trì lễ phát động có đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Cùng dự có đại điện lãnh đạo các bộ, ban, ngành; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương dự trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu.

Tại buổi lễ, sau khi ra mắt Ban tổ chức cuộc thi, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Báo Nhân Dân đã phát động trực tuyến cuộc thi viết với chủ đề “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”.

Cuộc thi viết với mục đích, ý nghĩa nhằm đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an nhân dân với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Khi dân cần, khi dân khó có công an”.

Đồng thời tôn vinh, khuyến khích sự sáng tạo; ghi nhận sự quan tâm, động viên của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Công an xã, phường, thị trấn thông qua các tác phẩm dự thi.

Thể lệ cuộc thi viết với chủ đề “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”: Là các tác phẩm báo chí điện tử; các bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử, Trang Thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, gồm: Bài phản ánh, ghi chép, phỏng vấn, phóng sự, bút ký báo chí, xã luận, chính luận, phóng sự ảnh. Đối tượng dự thi là nhà báo, phóng viên, cộng tác viên, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong và ngoài nước. Thời gian phát động cuộc thi: Tháng 2/2023. Nhận tác phẩm từ sau khi phát động cuộc thi đến hết ngày 29/02/2024 (theo dấu bưu điện). Xét chọn tác phẩm đạt giải và công bố, trao giải Cuộc thi: Tháng 3/2024. Tác phẩm dự thi ghi rõ lý lịch tác giả gồm: Họ và tên, bút danh, chức vụ, đơn vị công tác hoặc nơi cư trú, số điện thoại, địa chỉ email (nếu có). Ngoài phong bì thư ghi rõ: Bài dự thi viết với chủ đề “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an (số 44 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại 0979.822.628; 0945.422.009) hoặc Ban Chính trị - Xã hội, Báo Nhân Dân (số 71 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).



Cũng tại buổi lễ, Bộ Công an đồng thời tổ chức ra mắt Giao diện mới của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Việc ra mắt Giao diện mới một lần nữa khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí của kênh thông tin phát ngôn chủ lực, chính thống, có uy tín của lực lượng Công an, là Cổng thích hợp thông tin hành chính điện tử và các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an trên Internet; là đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của Bộ Công an với Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, các ban, bộ, ngành, địa phương với Cổng/Trang thông tin điện tử của Công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật... góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.