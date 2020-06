Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân Báo Nghệ An

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An quản lý, bảo vệ 468,281 km đường biên giới, tiếp giáp với 3 tỉnh của nước bạn Lào là Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay và 82 km bờ biển. Địa bàn quản lý gồm 61 xã, phường thuộc 11 huyện, thị biên giới, ven biển; dân số hơn 100 ngàn người với 7 dân tộc cùng sinh sống. Tuyến biên giới đường bộ có 1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính, 3 cửa khẩu phụ, 4 lối mở và nhiều điểm qua lại biên giới, gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm soát người nhập cảnh.

Phóng viên Báo Nghệ An cùng cán bộ, chiến sỹ lực lượng Bộ đội Biên phòng trực trên chốt phòng chống Covid-19. Ảnh: Thành Cường

Để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh thành lập 1 Sở chỉ huy phía trước rút gọn tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn; 67 tổ chốt cố định và cơ động với quân số 545 CBCS chốt chặn phòng, chống dịch tại các điểm qua lại trên biên giới; chuẩn bị sẵn sàng 1 điểm cách ly tập trung tiếp nhận công dân Việt Nam ở Lào về tại Đại đội Cơ động 1, huyện Kỳ Sơn theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An; cử 50 CBCS tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly theo đề nghị của địa phương.

Đồng hành cùng lực lượng Biên phòng tỉnh, Báo Nghệ An đã cử nhiều đợt phóng viên lên vùng biên giới, trực tiếp tham gia tại các chốt chặn đường mòn, lối mở ghi nhận công tác phòng chống dịch Covid-19 nơi biên giới cũng như chia sẻ những khó khăn của lực lượng Biên phòng tỉnh.

Các tin, bài tuyên truyền các hoạt động phòng, chống dịch của lực lượng BĐBP nơi biên cương đăng trên Báo Nghệ An như: "Vùng biên giới Nghệ An gồng mình chống dịch Covid-19", "Phát hiện và cách ly 7 người nhập cảnh trái phép trốn Covid-19 qua lối mòn ở Nghệ An", "Nghệ An lập chốt trên sông Chu để phát hiện kịp thời người nhập cảnh trái phép", "Ghi trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19", "Người lính lái xe trên tuyến đầu chống dịch ở Nghệ An"... đã có sức lan tỏa rộng rãi, góp phần nâng cao ý thức của người dân vùng biên nói riêng, cũng như nhân dân cả nước nói chung..., góp phần vào thành công trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Nghệ An cũng như của cả nước.

Bên cạnh đó, nhằm động viên, chia sẻ những khó khăn của lực lượng Biên phòng tỉnh trên mặt trận phòng chống dịch, phóng viên Báo Nghệ An đã chủ động kết nối, kêu gọi những nhà hảo tâm, tổ chức tôn giáo quyên góp, ủng hộ vật tư thiết yếu cho cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên tuyến đầu.

Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Nghệ An tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền về Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thu Hương

Ghi nhận những đóng góp trong công tác tuyên truyền về Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 của Báo Nghệ An, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh đã trao tặng Giấy khen cho Phòng Văn xã và 2 phóng viên của Báo Nghệ An.