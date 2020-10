Bộ đội, công an Nghệ An dầm mình cứu dân trong mưa lũ

Vào rạng sáng ngày 30/10, Phòng Cảnh sát Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin tại khu vực khối 13 phường Bến Thủy, thành phố Vinh nước ngập sâu do mưa lớn, rất nhiều hộ dân bị mắc kẹt trong nhà khi mực nước ngày càng dâng cao. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông đã được điều động. Đội nhanh chóng xuất 02 xe cứu nạn cứu hộ, 02 xuồng công suất 25CV, 15 cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng di chuyển tới các tuyến đường, khu vực bị cô lập, ngập sâu, giúp người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ thoát khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, đồng thời hỗ trợ dân di dời tài sản. Ảnh: Chu Minh