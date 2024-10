Pháp luật Bỏ hoang hàng nghìn mét vuông 'đất vàng' giữa lòng TP. Vinh Sau một thời gian lên kế hoạch triển khai dự án xây dựng khu dân cư tại phường Trung Đô (TP. Vinh), nhưng không thành. Đến nay khu đất rộng lớn này đang bị để hoang một cách rất lãng phí.

Dự án "chết yểu"

Tại khu vực phía Nam đường Phượng Hoàng Trung Đô, thuộc khối 6, phường Trung Đô (TP. Vinh) hiện có khu đất rộng gần 19.289,4m2, bỏ hoang nhiều năm nay. Khu đất này nằm án ngữ ngay trước cổng Trường THCS Trung Đô - nơi thường xuyên xảy ra tắc đường vào giờ phụ huynh đưa đón học sinh. Do bị bỏ hoang nên nhiều khi đây trở thành nơi để người dân vứt rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường.

Khu đất của Công ty CP Dệt may Trung Đô. Ảnh: Tiến Đông

Tìm hiểu được biết, khu đất nói trên thuộc thửa đất số 48, tờ bản đồ 19, của Công ty CP Dệt may Trung Đô, đã được UBND tỉnh cấp Giấy Chứng nhận QSDĐ vào ngày 24/5/2006 với tổng diện tích 19.289,4m2, trong đó có 523,9m2 nằm trong chỉ giới xây dựng đường Phượng Hoàng Trung Đô và không cấp giấy. Mục đích sử dụng là đất sản xuất kinh doanh, có thời hạn đến 17/3/2046.

Công ty CP Dệt may Trung Đô tiền thân là Xí nghiệp Dệt Minh Khai, sau đó chuyển sang Công ty CP Dệt may Nghệ An được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào năm 2004. Sau nhiều lần thay đổi, đến năm 2017 mang tên Công ty CP Dệt may Trung Đô.

Hình ảnh nhếch nhác ngay phía cổng vào, trên trụ cổng còn gắn tấm biển Công ty CP Dệt may Trung Đô. Ảnh: Tiến Đông

Cũng từ năm 2017, Công ty CP Dệt may Trung Đô đã làm các thủ tục để chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất, kinh doanh sang đất ở để thực hiện dự án xây dựng nhà ở thấp tầng.

Đến ngày 19/12/2017, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định 6127/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu dân cư tại phường Trung Đô cho Công ty CP Dệt may Trung Đô. Dự án gồm khu nhà ở liền kề, biệt thự (66 lô) diện tích xây dựng hơn 10.419m2; đường giao thông; đất cây xanh; nhà văn hoá. Tổng mức đầu tư là 133,83 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong vòng 36 tháng.

Tại Quyết định 6127, UBND tỉnh cũng yêu cầu phía nhà đầu tư phải phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND TP. Vinh để hoàn thành hồ sơ, thủ tục có liên quan (đất đai, quy hoạch xây dựng, bảo vệ môi trường...). Việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phù hợp với quy hoạch phân khu, tổ chức hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải đảm bảo kết nối hợp lý với hệ thống hạ tầng của khu vực, đồng thời bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội.

Khu đất này nằm ngay trên đường Phượng Hoàng Trung Đô, đối diện với Trường THCS Trung Đô. Ảnh: Tiến Đông

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu trong quá trình thực hiện, việc thiết kế, xây dựng các công trình nhà ở dọc đường Phượng Hoàng Trung Đô phải đảm bảo kiến trúc cảnh quan hiện đại, đồng bộ trước khi chuyển nhượng cho nhà đầu tư thứ cấp theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản (không được phân lô bán nền)...

Mặc dù đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, thế nhưng trong suốt nhiều năm liền, phía chủ đầu tư là Công ty CP Dệt may Trung Đô vẫn không thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án. Và cuối cùng Đại hội đồng cổ đông của công ty này đã quyết định chấm dứt hoạt động của dự án từ ngày 26/4/2022.

Ngày 5/5/2022, Sở KH&ĐT đã ban hành Thông báo số 1584/TB-SKHĐT về việc chấm dứt hoạt động Dự án Khu dân cư tại phường Trung Đô, do Công ty CP Dệt may Trung Đô làm chủ đầu tư. Sở KH&ĐT cũng yêu cầu phía Công ty CP Dệt may Trung Đô có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư (nếu có), và hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật.



Đơn vị chủ quản từng phải vất vả giải quyết vướng mắc khi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư, thế nhưng sau đó lại không thực hiện. Ảnh: Tiến Đông

Lãng phí tài nguyên đất đai

Mặc dù hiện nay, Công ty CP Dệt may Trung Đô vẫn được đăng ký hoạt động tại địa chỉ số 46 đường Phượng Hoàng Trung Đô nhưng theo quan sát của chúng tôi, không hề có bất kỳ sự hiện diện nào của doanh nghiệp tại đây. Thậm chí, công ty này cũng không có bất cứ hoạt động kinh doanh nào liên quan đến ngành dệt, may như cái tên trong đăng ký. Đến địa chỉ tại số 46, đường Phượng Hoàng Trung Đô cũng chỉ là bãi đất trống được quây tôn lại.

Phía bên trong khu đất. Ảnh: Tiến Đông

Làm việc với chúng tôi, đại diện UBND phường Trung Đô cũng cho biết, chính quyền địa phương đã kiến nghị xử lý dứt điểm dự án này nhiều lần. Thậm chí đã từng kiến nghị xử lý và thu hồi đất để quản lý và sử dụng đất có hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Đầu năm 2021 cử tri khối 6, phường Trung Đô cũng đã có ý kiến đề nghị chủ đầu tư sớm đưa đất vào sử dụng tránh người dân vứt rác gây ô nhiễm. Đồng thời, đề nghị di dời tôn chắn vào đúng chỉ giới xây dựng đường Phượng Hoàng Trung Đô (khu vực có 523,9 m2 nằm trong chỉ giới xây dựng đường không cấp giấy), để tránh gây ách tắc giao thông trước cổng Trường Tiểu học và THCS Trung Đô. Vậy nhưng, ngay sau đó phía đơn vị chủ quản đã có văn bản phúc đáp và không đồng ý.

Khu đất này đang được quây tôn kín mít. Ảnh: Tiến Đông

Một số ý kiến từ phía UBND phường Trung Đô thì cho rằng, khu đất này cứ mãi bỏ hoang dù phường có kiến nghị hay ý kiến gì cũng không có gì thay đổi khi Giấy CNQSDĐ đã được cấp cho doanh nghiệp.?!