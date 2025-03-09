Thời sự Bổ nhiệm Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1888/QĐ-TTg ngày 03/9/2025 về việc bổ nhiệm Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1888/QĐ-TTg ngày 03/9/2025 về việc bổ nhiệm Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội.

Theo Quyết định, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội. Ông Nguyễn Văn Cường tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội.

Bổ nhiệm kiêm nhiệm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội đối với: ông Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Mạnh Khương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; ông Đinh Hồng Thái, Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam; ông Lê Hùng Sơn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (03/9/2025).