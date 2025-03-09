Thứ Tư, 3/9/2025
Thủ tướng bổ nhiệm thứ trưởng của 5 bộ, ngành

Trần Thường 03/09/2025 17:27

Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm nay ký các quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan; trong đó có 5 thứ trưởng tại các bộ, ngành: Khoa học và Công nghệ, Y tế, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ.

Cụ thể, Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/thu-tuong-bo-nhiem-thu-truong-cua-5-bo-nganh-2438853.html
      Thủ tướng bổ nhiệm thứ trưởng của 5 bộ, ngành

