Thời sự Bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ với 3 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký các quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định đối với Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến sinh năm 1961, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hồi tháng 7/2020.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến.

Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định đối với Thượng tướng Vũ Hải Sản - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương.

Thượng tướng Vũ Hải Sản sinh năm 1961, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông được bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng Bộ Quốc phòng hồi tháng 7/2020.

Thượng tướng Vũ Hải Sản. Ảnh: Minh Nguyễn

Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lại Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam sinh năm 1967, quê quán tỉnh Gia Lai. Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hồi tháng 7/2020.