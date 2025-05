Bộ Tài Chính lấy ý kiến về phân cấp, phân quyền và sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Bộ, các Vụ, Cục và đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính và lãnh đạo các địa phương tại các điểm cầu trong cả nước.

Các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Trịnh Thanh Hải - Giám đốc Sở Tài chính chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thuế khu vực X, Kho bạc Nhà nước khu vực X, Cục Thống kê Nghệ An, Chi cục Hải quan Khu vực XI, UBND thành phố Vinh.

Phân cấp triệt để, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng các nghị định phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với việc thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, Bộ Tài chính đã tập trung rà soát 24 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ và xác định có 563 nội dung, nhiệm vụ, thẩm quyền đề xuất phân cấp, phân quyền, sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp thuộc 233 văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó: 58 nội dung đã thực hiện tại các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) và các văn bản hướng dẫn thi hành, còn lại 505 nội dung nhiệm vụ, thẩm quyền đề xuất phân cấp, phân quyền và chính quyền 02 cấp.

Tại Hội nghị, Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan ở trung ương và các địa phương thảo luận, góp ý kiến về 05 nghị định (ngoài ra còn 01 Nghị định soạn thảo theo quy trình mật) và 07 Thông tư để thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: TH

Đối với 1 nghị định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gồm các nội dung cơ bản thuộc lĩnh vực đầu tư phát triển; đấu thầu; trưng mua, trưng dụng tài sản; tài chính đất đai, quản lý sử dụng tài sản công; quản lý thuế, giá, kinh doanh bảo hiểm; quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Đối với 4 nghị định về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực gồm có Nghị định về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài sản công; Nghị định để điều chỉnh phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực dự trữ quốc gia; Nghị định để điều chỉnh phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thống kê; Nghị định để điều chỉnh phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thuế.

Khẩn trương rà soát văn bản pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp

Tại hội nghị, đại diện các địa phương, đơn vị đã báo cáo về thực hiện phân cấp, phân quyền trong từng công việc cụ thể, thảo luận những điểm còn vướng mắc để có hướng giải quyết...

Thực hiện chỉ đạo, UBND tỉnh Nghệ An đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ và tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng các dự thảo của Bộ Tài chính. Tỉnh Nghệ An thống nhất cao đối với các dự thảo Nghị định và Thông tư do Bộ Tài chính soạn thảo, lấy ý kiến.

Đồng chí Trịnh Thanh Hải - Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TH

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Thanh Hải - Giám đốc Sở Tài chính tham gia góp ý một số ý kiến cụ thể về quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; về thẩm quyền xác nhận số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp trong lĩnh vực tài chính đất đai và đối với lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước.

“ Để giúp các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả, thông suốt các Nghị định, Thông tư sau khi được ban hành, kính đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu tổ chức các hội nghị tập huấn theo từng chuyên đề thuộc lĩnh vực tài chính nhằm hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 02 cấp Đồng chí Trịnh Thanh Hải - Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, nhằm thể chế hoá kịp thời các quan điểm chỉ đạo của Đảng, các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, trên tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Bộ Tài chính đã chủ trì, xây dựng, hoàn thiện các dự thảo Nghị định, thông tư hướng dẫn thuộc lĩnh vực quản lý của ngành tài chính.

Hiện nay, Bộ Tài chính có khối lượng công việc rất lớn và số công việc phân cấp cũng là lớn nhất. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tiếp thu ý kiến của các địa phương, đơn vị; yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để xác định các nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.