Bộ Tham mưu Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 6/6, Đoàn công tác của Bộ Tham mưu Quân khu 4 do Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu dẫn đầu đã tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022.

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh; Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Y tế, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng và cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Buổi sáng, đoàn công tác kiểm tra Khu vực thực binh diễn tập Phòng thủ dân sự tại khối Hồng Phong, phường Nghi Hương (thị xã Cửa Lò). Việc tổ chức diễn tập Phòng thủ dân sự nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức chỉ huy điều hành của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các sở, ban, ngành; công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng phòng thủ dân sự.

Đồng thời, kiểm tra, đánh giá công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch, chỉ huy điều hành, khả năng huy động các nguồn lực theo phương châm “4 tại chỗ”. Trên cơ sở đó, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương án sát thực tế, hiệu quả. Thông qua diễn tập để làm cơ sở nghiên cứu, xây dựng quy hoạch các đề án, dự án đảm bảo tiêu chuẩn về phòng không nhân dân và phòng thủ dân sự; tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân…

Tại khu vực thực binh, Đoàn công tác được nghe đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo Phương án diễn tập ứng phó thảm họa cháy, nổ, hóa chất độc tại Khu chung cư Vạn Long. Nội dung bao gồm các giai đoạn diễn tập, dự kiến phương án thực binh, các lực lượng tham gia diễn tập…

Sau khi nghe báo cáo phương án diễn tập và ý kiến đóng góp của các lực lượng tham gia, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - cơ quan chủ trì diễn tập tiếp tục bổ sung, điều chỉnh các phương án diễn tập cụ thể, chi tiết hơn. Yêu cầu các lực lượng tham gia tổ chức hiệp đồng, phối hợp nhuần nhuyễn, đảm bảo cuộc diễn tập diễn ra thành công.

Thay mặt Đoàn công tác của Bộ Tham mưu Quân khu 4, Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sớm hoàn thành kịch bản hiệp đồng diễn tập, gửi các đơn vị tham gia xây dựng kế hoạch tập luyện. Quá trình tập luyện phải có sự hiệp đồng chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả và an toàn…

Cũng trong buổi sáng, Đoàn công tác tiến hành kiểm tra Khu vực thực binh A2 tại Trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An. Sau khi nghe báo cáo sơ bộ tình hình công tác chuẩn bị, đặc biệt là khu vực thực binh, các thành viên của Đoàn công tác cơ bản thống nhất với phương án của Công an tỉnh xây dựng. Đồng thời, lưu ý quá trình diễn tập phải đảm bảo an toàn cho các khu dân cư xung quanh, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong vùng…

Theo kế hoạch, buổi chiều Đoàn công tác sẽ tiếp tục kiểm tra tại Sở Chỉ huy diễn tập ở xã Nghi Công Nam (Nghi Lộc), khu vực bệnh viện dã chiến 150 giường tại xã Vân Diên (Nam Đàn).