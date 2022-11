Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Sáng 17/11, đoàn đại biểu do Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an. Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; cùng lãnh đạo huyện Nam Đàn.

Trong không khí thiêng liêng, đoàn đại biểu thành kính dâng lễ, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, Nhân dân ta. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và Nhân dân thế giới. Hình ảnh của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam, với Công an nhân dân Việt Nam; tư tưởng của Người luôn soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Công an nhân dân luôn phấn đấu tu dưỡng rèn luyện để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong các lĩnh vực công tác của mình bằng những việc làm cụ thể.

Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong việc thực hiện có hiệu quả nội dung các phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; luôn nêu cao tinh thần dũng cảm, cương quyết, khôn khéo trong phòng chống tội phạm; trách nhiệm, nhân văn trong phục vụ Nhân dân, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, xứng đáng với truyền thống anh hùng của Công an nhân dân Việt Nam.

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, Đại tướng Tô Lâm cùng đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.