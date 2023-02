Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Cùng dự có đồng chí Phạm Quang Hiệu - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn bộ, Ủy ban Biên giới Quốc gia, các cục, vụ và các đồng chí đoàn trưởng các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và đoàn đại biểu dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, nhà ngoại giao kiệt xuất đã sáng lập nền ngoại giao Việt Nam hiện đại. Tư tưởng ngoại giao của Người bao hàm những nguyên lý, nội dung, phương pháp, phong cách và nghệ thuật ngoại giao.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao các quyền dân tộc cơ bản, bao gồm độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước, hòa bình và chống chiến tranh xâm lược.

Người nhấn mạnh ngoại giao “phải luôn luôn vì lợi ích của dân tộc mà phục vụ”; độc lập tự chủ, tự lực, tự cường phải gắn liền với đoàn kết và hợp tác quốc tế. Ngoại giao Hồ Chí Minh là sự vận dụng nhuần nhuyễn “5 cái biết”: Biết mình, biết người, biết thời thế, biết dừng và biết biến.

Những năm qua, với phương châm: “Tình cảm, chân thành, tin cậy, bình đẳng, tôn trọng, hiệu quả, cùng phát triển”, ngành Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân và các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, góp phần quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng đoàn đại biểu và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã về dâng hoa, dâng hương tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong chương trình làm việc tại Nghệ An, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức trong sáng nay và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An vào chiều cùng ngày.