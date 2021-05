Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà: Cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp đã thành công toàn diện

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra dân chủ, đúng quy định, đúng pháp luật và thành công toàn diện, thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân.

Đây là đánh giá của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia trong trao đổi nhanh với phóng viên cuối ngày 23/5.

- Xin Bộ trưởng đánh giá sơ bộ kết quả cuộc bầu cử mà Bộ Nội vụ nắm bắt được cho đến thời điểm này?

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Đầu tiên có thể nói đây là một cuộc bầu cử thành công toàn diện, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, an toàn, đúng quy định và đúng pháp luật. Không khí Ngày Bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Tính đến 19 giờ, tỷ lệ cử tri cả nước đi bầu cử đạt 99,16% là minh chứng cụ thể những điều này.

Có thể nói, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19, các địa phương, đơn vị đã nỗ lực tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử, đảm bảo đúng thời gian quy định.

Nhiều địa phương như Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên, Hà Giang, Đắk Nông, Bình Định, An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre… có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt tới trên 99%. Các tỉnh miền núi như Lạng Sơn, Lào Cai có tới 99,98% cử tri đi bỏ phiếu bầu cử.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Nguồn: TTXVN

Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan, cơ quan chức năng như Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Bộ Nội vụ và cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đều tập trung nỗ lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện cuộc bầu cử. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện rất cụ thể, chi tiết, tích cực của các địa phương, đơn vị và các Tổ Bầu cử.

Bên cạnh đó là sự hưởng ứng tích cực, đồng thuận, thống nhất, đoàn kết của người dân. Cử tri cả nước rất phấn khởi khi cầm lá phiếu trên tay tham gia bầu cử.

Một điều nữa tôi muốn nhấn mạnh là vấn đề an ninh, trật tự, kỳ bầu cử rất an toàn, không phát sinh điểm nóng, không có tụ tập đông người gây rối trật tự. Các lực lượng công an, quân sự ở địa phương đã phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát thường xuyên, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử. Các điều kiện phục vụ cho cuộc bầu cử đều đảm bảo. Khu vực bầu cử được trang hoàng đẹp đẽ, tạo khí thế cho Ngày hội toàn dân.

Trong ngày bầu cử, các địa phương đã tổ chức tốt công tác phân luồng điều tiết cử tri đi bầu cử theo giờ, thực hiện nguyên tắc 5K, bảo đảm an toàn cho cử tri đi bầu trong tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Các điểm bỏ phiếu được bố trí đầy đủ dụng cụ đo thân nhiệt, khẩu trang dự phòng, nước rửa tay, sát khuẩn. Thành viên Tổ Bầu cử hướng dẫn cử tri mang khẩu trang, sát khuẩn trước khi vào phòng bỏ phiếu và sát khuẩn sau khi bỏ phiếu xong ra về.

Một số nơi có trường hợp cử tri có triệu chứng ho sốt, thành viên Tổ Bầu cử hướng dẫn đi riêng để cử tri bỏ phiếu vào các thùng phiếu dự phòng theo quy định. Đối với bỏ phiếu tại khu vực cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế đang điều trị bệnh nhân COVID-19, Tổ Bầu cử đã tổ chức cho các cử tri đang điều trị, cách ly bảo đảm theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế và của tỉnh.

Đối với khu vực có cử tri cách ly tại nhà, Tổ Bầu cử đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định để cử tri thực hiện quyền bầu cử an toàn, đúng luật.

PV: Ở những địa bàn đang xảy ra dịch COVID-19 nhưng tỷ lệ cử tri đi bầu vẫn khá cao, theo bà, tỷ lệ này nói lên điều gì?

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Theo tôi, quan trọng nhất là niềm tin của người dân, lòng dân đối với chế độ, đối với Đảng, Nhà nước, trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Thông qua cuộc bầu cử để hiểu được lòng dân. Trong lúc khó khăn, dịch bệnh như vậy, nhiều người đang phải cách ly, đang nằm trên giường bệnh điều trị COVID-19, nhưng họ vẫn sẵn sàng tham gia bầu cử bằng chính tấm lòng của mình, bằng ý chí, tinh thần dân tộc.

PV: Trong ngày bầu cử, Bộ Nội vụ đã tổ chức Đoàn đi kiểm tra công tác bầu cử tại Bắc Ninh, một trong những địa phương có diễn biến dịch COVID-19 phức tạp nhất hiện nay. Bộ trưởng có thể thông tin đôi nét về công tác bầu cử tại đây?

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Sáng 23/5, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đã đi kiểm tra 4 điểm bầu cử (nơi có dịch) tại huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh). Qua kiểm tra cho thấy không khí ngày bầu cử rộn ràng, băng rôn, khẩu hiệu trang hoàng từ các trục đường lớn đến các điểm bầu cử.

Cử tri đi bầu cử. Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Việc bầu cử tại đây được thực hiện theo các múi giờ, cử tri được chia nhóm theo cụm dân cư. Cử tri trước khi vào khu vực bầu cử được kiểm tra y tế (đo thân nhiệt, xịt cồn rửa tay). Các điểm bầu cử đều có phòng cách ly, khi phát hiện cử tri có biểu hiện nhiễm bệnh sẽ tiến hành cách ly ngay. Các trường hợp F2 cách ly tại nhà được Tổ Bầu cử mang hòm phiếu phụ vào tận nhà để cử tri bỏ phiếu.

Thành viên Tổ Bầu cử, phục vụ bầu cử đều được trang bị đầy đủ trang thiết bị phòng, chống dịch (mặt nạ chống giọt bắn, găng tay, khẩu trang...).

Một tình huống phát sinh ở Bắc Ninh là có 38 cử tri mới được đưa vào khu cách ly tại thời điểm 14 giờ ngày 22/5, trong khi các điểm này đã được tỉnh tổ chức bầu cử sớm, theo quy định không thể bổ sung thêm vào danh sách cử tri. Để bảo đảm quyền bầu cử của các cử tri, sáng 23/5, 26 Tổ Bầu cử của 38 trường hợp này phải mang hòm phiếu phụ vào khu cách ly để cử tri bỏ phiếu.

Điều đó cho thấy các tổ chức bầu cử ở địa phương rất chú trọng và quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, phát huy dân chủ tối đa.

Về phía cử tri, mặc dù trong bối cảnh đặc biệt, hết sức khó khăn, nhưng vẫn thực hiện rất tốt quyền và nghĩa vụ công dân của mình, vì quốc gia, vì dân tộc.

PV: Cả nước có 16 tỉnh, thành phố được Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý cho bỏ phiếu sớm ở một số khu vực. Bộ trưởng nhìn nhận thế nào về kết quả bầu cử của các khu vực, các vùng, các điểm cách ly phải tiến hành bầu cử sớm?

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Mặc dù trong bối cảnh hết sức khó khăn, nhiều khu vực phải tiến hành bầu cử sớm do địa hình cách trở, xa xôi, khu vực biển đảo hay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng tựu trung lại, các địa phương, các Tổ Bầu cử đều cố gắng thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật về công tác bầu cử.

Mục tiêu cuối cùng là tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cử tri được thực hiện quyền công dân, phát huy dân chủ tối đa tham gia cuộc bầu cử này.

Vì vậy, tỷ lệ cử tri đi bầu cử ở các địa phương này nói riêng và cả nước nói chung đều rất cao, điển hình như Bắc Giang có 98,20% cử tri đi bầu cử, hay Bắc Ninh 97,55%, Điện Biên 99,61%, Khánh Hòa 99,29%...

PV: Việc xử lý các tình huống phát sinh, kiến nghị thông qua đường dây nóng của Bộ được thực hiện thế nào, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Trong ngày bầu cử, đường dây nóng của Bộ Nội vụ tiếp nhận một số thông tin, kiến nghị của cử tri và các tổ bầu cử liên quan đến việc thực hiện quyền bầu cử của cử tri, in sai họ hoặc tên đệm của người ứng cử..., Bộ Nội vụ đã phối hợp với Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Bầu cử các địa phương kịp thời giải quyết.

PV: Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!./.