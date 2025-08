Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/8

Chính phủ hỗ trợ 100 tỷ đồng cho Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc thăm hỏi, động viên, kiểm tra, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả tại tỉnh Nghệ An; Trường học ở Nghệ An hỗ trợ nhau vượt thiên tai; U17 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng đấu có tính cạnh tranh cao tại vòng loại U17 Quốc gia 2025… là những thông tin nổi bật ngày 3/8.