Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Nghệ An phải phát triển mạnh mẽ để dẫn dắt, chi phối toàn vùng

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, chiều 25/7, Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An nhằm đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.



Làm việc với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành. Ảnh: Phạm Bằng

TỶ LỆ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG ĐẠT 54%

Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, trong 7 tháng đầu năm, tỉnh đã nỗ lực, tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Nghệ An là địa phương có địa bàn rộng, dân số đông, người lao động trở về từ nước ngoài lớn. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, đúng chỉ đạo. Vì thế, kết quả phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tốt, không có trường hợp nào nhiễm Covid-19. Tỉnh đã cách ly tập trung khoảng 13.000 người. Bên cạnh đó, huy động được các nguồn lực trong nhân dân khoảng 75 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Nghệ An có tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2020 đạt 2,69%, nằm trong tốp đầu của cả nước. Sản xuất nông nghiệp vẫn giữ được mức tăng trưởng 4,98%, đảm bảo sự ổn định đời sống của khu vực nông thôn. Thu ngân sách 7 tháng ước thực hiện 8.348,9 tỷ đồng, đạt 54,9% dự toán và bằng 93,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và kết quả giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: Thành Duy

Ngoài ra, các lĩnh vực về văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được đảm bảo. Thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ, tỉnh đã hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng với khoảng 528.000 người, số tiền 536 tỷ đồng. Tình hình quốc phòng - an ninh trên địa bàn ổn định.

Về công tác giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, theo số liệu Bộ Tài chính báo cáo trước Chính phủ thì đến ngày 20/7, Nghệ An giải ngân được 3.666 tỷ đồng/5.697 tỷ đồng, tương đương 64%. Còn theo số liệu tỉnh thì đã giải ngân được 4.380 tỷ đồng/8.050 tỷ đồng, đạt 54%. Đây là kết quả tích cực của tỉnh. Để đạt được kết quả đó, có sự quan tâm, hướng dẫn kịp thời của Bộ KH&ĐT.

Tỉnh sẽ phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công của năm 2020, kiên quyết điều chuyển vốn các dự án có kết quả giải ngân không đạt kết quả. Với tinh thần đó, Nghệ An mong muốn được Bộ KH&ĐT quan tâm bố trí nguồn vốn để thực hiện những dự án trọng điểm.

PHẤN ĐẤU PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG Về mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Nghệ An quyết tâm đặt ra mục tiêu có mức tăng trưởng bứt phá trong nhiệm kỳ tới, bằng huy động sức mạnh nội lực, thu hút ngoại lực, tập trung nguồn lực phát triển nhanh, bền vững, sớm đưa Nghệ An trở thành một tỉnh khá của miền Bắc như sinh thời Bác Hồ từng mong muốn và là trung tâm kết nối của vùng Bắc Trung Bộ.

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam kết nối giữa Bắc Nghệ An và Nam Hà Tĩnh. Ảnh: Thành Duy

Về mục tiêu cụ thể, Nghệ An phấn đấu đạt mục tiêu giữ tốc độ tăng trưởng từ 9,5-10,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 83 triệu đồng/năm. Thu ngân sách đạt từ 26.000 - 30.000 tỷ đồng; Nghệ An phấn đấu mức cao nhất để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu trong phát triển kinh tế- xã hội.

Tỉnh cũng đang tập trung phát triển trên 3 vùng trọng điểm: Đông Hồi (Hoàng Mai) gắn với Nghi Sơn (Thanh Hóa) trong liên kết Nam Thanh – Bắc Nghệ; Bắc Nghệ An – Nam Hà Tĩnh kết nối bằng cầu Cửa Hội; vùng Tây Nghệ An phát triển bền vững, đảm bảo an ninh biên giới.

Tỉnh cũng xác định 3 đột phá chính tháo gỡ nút thắt về cải cách hành chính, tạo nguồn nhân lực, thu hút người Nghệ An về tập trung phát triển cho tỉnh và xây dựng kết cấu hạ tầng.

Trên tinh thần đó, ngoài những hỗ trợ chung theo quy định, Nghệ An mong Bộ KH&ĐT quan tâm hỗ trợ thêm nguồn vốn đầu tư công để giúp cho Nghệ An hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Tỉnh xác định, nhiệm kỳ tới tỉnh sẽ đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho những công trình, dự án tạo ra động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Các thành viên trong đoàn công tác của Bộ KH&ĐT góp ý vào định hướng phát triển của tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Nhấn mạnh những giải pháp cụ thể, đồng chí Nguyễn Đức Trung cho rằng, Nghệ An rất quan tâm công tác phòng, chống dịch Covid-19 với quan điểm không chủ quan, lơ là. Đồng thời, tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, để thúc đẩy sản xuất, tập trung công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư. Cùng đó, quản lý chặt thu, chi ngân sách; tiếp tục rà soát để đảm bảo kết quả thu ngân sách đạt mức tối đa theo chỉ tiêu HĐND tỉnh giao. Đồng thời rà soát, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, thực hiện tiết kiệm 10% , cắt giảm các khoản chi không cần thiết. Tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm ổn định cuộc sống cho người dân, đặc biệt là tạo việc làm cho người lao động mới trở về từ nước ngoài. Tiếp tục đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Tập trung tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung kiến nghị Bộ KH&ĐT bố trí nguồn vốn cho phần còn lại của tuyến đường ven biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An). Nếu được sự hỗ trợ của Trung ương, Chính phủ, Bộ KH&ĐT, tỉnh sẽ đưa vào nghị quyết để thực hiện, hoàn thiện tuyến đường ven biển này, tạo ra không gian phát triển mới cho tỉnh. Đồng thời, hỗ trợ nguồn vốn cho giai đoạn 2 của Dự án Đại lộ Vinh – Cửa Lò; bố trí nguồn vốn đối ứng cho dự án về phát triển đô thị Vinh thích ứng với biến đổi khí hậu.

NGHỆ AN CẦN CÓ TƯ DUY MỚI, TẦM NHÌN MỚI Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng ghi nhận sự nỗ lực lớn của Nghệ An trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt về mức tăng trưởng, thuộc loại khá so với cả nước.