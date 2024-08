Xã hội Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Nghệ An Ngày 19/8, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu dịp 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Tham dự có Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cùng đại diện các phòng chức năng Quân khu.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có các đồng chí: Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thủ trưởng các phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần – Kỹ thuật.

Quang cảnh buổi kiểm tra. Ảnh: Trọng Kiên

Đoàn tiến hành kiểm tra tại Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Đại đội Trinh sát Cơ giới, Trung đoàn 764, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc, nội dung tập trung vào hệ thống văn kiện; công tác quán triệt chỉ thị, kế hoạch của trên về nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu; thực hiện nhiệm vụ A2 và bảo vệ cơ quan, đơn vị; hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; vũ khí, trang bị; công tác hậu cần phục vụ công tác sẵn sàng chiến đấu dịp 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9…

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 tiến hành kiểm tra công tác mang, đeo trang bị thực hiện các nhiệm vụ tại Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Trọng Kiên

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, đoàn kiểm tra ghi nhận, biểu dương công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý duy trì kỷ luật và công tác bảo đảm của các lực lượng; các đơn vị đã thường xuyên luyện tập các phương án; hệ thống văn kiện, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn đảm bảo đầy đủ; cán bộ, chiến sĩ nắm chắc yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Kiểm tra công tác sẵn sàng cơ động thực hiện các nhiệm vụ tại Trung đoàn 764. Ảnh: Trọng Kiên

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng yêu cầu các đơn vị cần tập trung quán triệt nghiêm túc chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác trực sẵn sàng chiến đấu trước, trong và sau dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường các biện pháp nắm tình hình; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu; kiểm tra, củng cố, sửa chữa, bổ sung phương tiện, vật chất, huấn luyện và luyện tập theo đúng kế hoạch; hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong tuần tra giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhất là trong những ngày nghỉ lễ; nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời sẵn sàng xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ./.