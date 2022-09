Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị của cử tri Nghệ An về tăng nặng mức hình phạt đối với tội phạm tham nhũng

(Baonghean.vn) - Sông Lam Nghệ An đã có nửa đầu mùa giải thành công với sơ đồ 5-3-2, nhưng những trận đấu gần đây đội bóng xứ Nghệ đã bị chững lại sau khi những đối thủ đã bắt được bài của Huấn luyện viên Huy Hoàng.

(Baonghean.vn) - Xác định rõ công tác tuyên truyền tư vấn pháp luật cho đoàn viên và người lao động là trách nhiệm của các cấp công đoàn, những năm qua Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã có nhiều giải pháp để thực hiện tư vấn pháp luật khi đoàn viên, người lao động có nguyện vọng, yêu cầu, hoặc đề nghị tư vấn về pháp luật lao động. Điều này góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống, xây dựng niềm tin, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ - Nguyễn Thanh Hải bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến vụ trục lợi "chuyến bay giải cứu".

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông thời gian tới tập trung quan tâm thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên 5 nhiệm vụ chính: Chính quyền số, hạ tầng số, nhân lực số, từng bước kinh tế số và an toàn, an ninh thông tin mạng.

(Baonghean.vn) - Chiều 20/9, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 do Thiếu tướng Trần Minh Thanh - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2022- 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Hội nghị giao ban toàn tỉnh về công tác giải ngân vốn đầu tư công; Tiếp tục hỗ trợ thực hiện các dự án sinh kế tại miền Tây Nghệ An; Mở lại cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới với Lào; 45 cơ sở karaoke tại Nghệ An phải tạm đình chỉ và ngừng hoạt động... là những nội dung đáng chú ý trong ngày 20/9.

(Baonghean.vn) - 6 con tê giác đồng loạt chết bất thường khiến chủ đầu tư khu sinh thái phải đề nghị cơ quan công an điều tra nguyên nhân. Đây là loài động vật quý hiếm, được khu sinh thái này mua từ nước ngoài về với giá trung bình 5 tỷ đồng mỗi con.

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những mục tiêu của Nghệ An trong việc thực hiện Đề án "Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2021 - 2030" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.