Xã hội Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 năm 2025 Ngày 3/11, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Nghệ An đã tổ chức Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, lớp thứ 2 năm 2025.

Dự và chỉ đạo có đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Châu Khang

Trong thời gian 12 ngày, 85 đồng chí là trưởng, phó phòng và tương đương các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp xã được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Những vấn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương; Một số vấn đề về khu vực phòng thủ trong tình hình mới, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ; Nội dung cơ bản về Chiến lược quốc phòng Việt Nam, Chiến lược quân sự Việt Nam, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia...

Cùng với đó, học viên được tập bắn súng K54 bài 1b.

Đại tá Đinh Bạt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp học. Ảnh: Châu Khang

Đại biểu tham dự khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 lớp thứ 2 năm 2025. Ảnh: Châu Khang



Qua lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, giúp cán bộ đối tượng 3 các sở, ban, ngành, địa phương nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình gắn với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, góp phần xây dựng tiềm lực kinh tế, quốc phòng, nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc, khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Các học viên tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 năm 2025. Ảnh: Châu Khang

Kết thúc khóa học, các học viên được kiểm tra đánh giá kết quả và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành bồi dưỡng kiến thức QP-AN cán bộ đối tượng 3.