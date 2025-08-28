Thể thao Bóng chuyền nữ Việt Nam khép lại hành trình tại Giải vô địch thế giới; 'Sao' nhập tịch Indonesia lập kỷ lục mới Bóng chuyền nữ Việt Nam khép lại hành trình tại Giải vô địch thế giới 2025; “Sao” nhập tịch Indonesia lập kỷ lục mới; thủ môn Donnarumma mắc kẹt giữa PSG và Man City... Đó là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Bóng chuyền nữ Việt Nam khép lại hành trình tại Giải vô địch thế giới 2025

Chiều 27/8 tại Thái Lan, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu trận cuối cùng vòng bảng G Giải vô địch thế giới 2025.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (áo đỏ) không thể làm nên bất ngờ trước Kenya.

Dù nhập cuộc đầy quyết tâm, các học trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt không thể tạo bất ngờ trước đối thủ giàu thể lực Kenya và nhận thất bại 0-3 (23-25, 22-25,18-25), qua đó, chính thức khép lại hành trình tại giải đấu với 3 trận toàn thua.

U16 nữ Việt Nam dừng bước ở bán kết, tranh hạng Ba giải U16 nữ Đông Nam Á 2025

Chiều 27/8, để thua U16 nữ Thái Lan với tỷ số 1-3 trong trận bán kết diễn ra trên Sân vận động Manahan (Indonesia), Đội tuyển U16 nữ Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng Ba giải U16 bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 vào ngày 29/8 tới.

Đúng như dự đoán, các cầu thủ Thái Lan nhập cuộc nhanh, liên tục gây sức ép. Ngay phút thứ 6, họ đã tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Cẩm My để mở tỷ số 1-0.

Không chịu lép vế, các cầu thủ U16 nữ Việt Nam tổ chức phản công và có bàn gỡ hòa ở phút 16 nhờ pha phản lưới nhà của Aunchidtha (số 17) sau một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm.

Tuy nhiên, cuối hiệp 1, sự thiếu tập trung khiến U16 nữ Việt Nam phải trả giá. Phút 43, cầu thủ vào sân thay người Monthida (số 16) nâng tỷ số lên 2-1 cho U16 nữ Thái Lan, trước khi Charlotte (số 14) dứt điểm thành công, khép lại hiệp 1 với cách biệt 3-1.

Sang hiệp 2, U16 nữ Việt Nam thay đổi nhân sự ở nhiều vị trí nhằm tăng cường sức tấn công. Các cầu thủ áo đỏ đã có những tình huống phối hợp đáng chú ý, song các pha dứt điểm chưa đủ sắc bén để làm khó thủ môn Pimlapat. Phút 80, Trịnh Yến Nhi (số 15) được tung vào để củng cố hàng thủ, nhưng thế trận vẫn nghiêng về đội bóng đến từ xứ sở chùa vàng.

Dù đã nỗ lực đến những phút cuối cùng, các học trò của huấn luyện viên Okiyama Masahiko không thể tạo nên bất ngờ, đành chấp nhận thua chung cuộc 1-3 và dừng bước ở bán kết.

Đội tuyển U16 nữ Việt Nam sẽ hướng đến trận tranh hạng Ba tại giải đấu khu vực Đông Nam Á.

Với kết quả này, U16 nữ Việt Nam sẽ tranh hạng Ba giải U16 nữ Đông Nam Á 2025 vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 29/8. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Okiyama sẽ là đội thua trong cặp bán kết còn lại giữa chủ nhà U16 nữ Indonesia và U16 nữ Australia.

“Sao” nhập tịch Indonesia lập kỷ lục mới

Chiều 27/8, tiền vệ nhập tịch của Đội tuyển Indonesia - Thom Haye chính thức đầu quân cho CLB Persib Bandung ở giải VĐQG Indonesia.

Sinh năm 1995 tại Hà Lan, Thom Haye từng chơi cho một số CLB Hà Lan, được định giá cao nhất 3 triệu Euro ở thời điểm gia nhập Đội tuyển quốc gia Indonesia hồi tháng 3/2024.

Không tìm được cơ hội ở Hà Lan và các giải châu Âu, Thom Haye chọn thi đấu giải VĐQG Indonesia.

Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, tiền vệ cao m187 này thi đấu không tốt tại Almere City FC (giải hạng Nhất Hà Lan) và liên tục giảm giá trị.

Dù vậy, với mức giá 1 triệu Euro hiện tại, Thom Haye vẫn lập kỷ lục là cầu thủ có giá chuyển nhượng cao nhất giải VĐQG Indonesia mùa 2025/26 này.

Với việc chiêu mộ thành công Thom Haye, CLB Persib Bandung tăng giá trị đội hình lên 5,49 triệu Euro, trở thành đội bóng đắt giá thứ hai giải VĐQG Indonesia 2025/26, chỉ sau Persija Jakarta (6,23 triệu Euro).

Donnarumma mắc kẹt giữa PSG và Man City

Dù đã đạt thỏa thuận cá nhân với Manchester City, thủ môn người Italy vẫn chưa thể rời Paris khi các cuộc thương thảo giữa PSG và đội bóng Anh rơi vào bế tắc.

HLV Luis Enrique gạch tên Donnarumma khỏi kế hoạch ngay từ trước trận Siêu Cúp châu Âu gặp Tottenham Hotspur. Màn chia tay lặng lẽ tại Parc des Princes cuối tuần trước coi như khép lại 4 năm đầy biến động của thủ môn 26 tuổi trong màu áo PSG. Đội bóng thủ đô chi 40 triệu Euro (có thể lên tới 55 triệu Euro) để chiêu mộ Lucas Chevalier từ Lille, và thủ môn trẻ người Pháp sẽ là sự lựa chọn số một ở mùa giải này.

Donnarumma mắc kẹt giữa PSG và Man City.

Ở chiều ngược lại, Man City cũng chưa sẵn sàng “ra tay”. Pep Guardiola đã có James Trafford với mức phí 31 triệu Euro, và chỉ chờ Ederson hoàn tất thương vụ sang Galatasaray mới tính đến việc chốt Donnarumma.

Thế nhưng, tiến trình này khá chậm chạp, trong khi lời đề nghị dưới 20 triệu Euro từ phía Man City bị PSG bác bỏ. Nhà vô địch Ligue 1 khẳng định chỉ cân nhắc mức giá tối thiểu 30 triệu Euro.

Với thời hạn đóng cửa thị trường tại Pháp vào 23h00' thứ hai tới, cả PSG lẫn Donnarumma đều muốn nhanh chóng dứt điểm thương vụ. Tuy nhiên, nếu không có bước ngoặt, thủ môn số 1 của tuyển Italy nhiều khả năng phải chấp nhận cảnh ngồi dự bị đến tận tháng 1/2026 - rủi ro lớn với tham vọng giữ suất bắt chính tại World Cup.

Mainoo chọn bến đỗ mới

Theo The Athletic, Mainoo muốn thi đấu ở bên ngoài nước Anh thay vì tiếp tục ở lại Premier League, đồng thời, MU có thể chấp nhận mức giá khoảng 45 triệu Bảng hoặc thấp hơn cho thương vụ. Mainoo đã thảo luận về khả năng ra đi với các đồng đội và sẵn sàng đón nhận thử thách mới.

Mainoo không có cơ hội ra sân trong 2 trận đấu đầu tiên của mùa giải Premier League trước Arsenal và Fulham. Hình ảnh Mainoo rời sân Craven Cottage với vẻ mặt thất vọng càng củng cố tin đồn về việc cầu thủ bất mãn.

MU muốn rời Premier League nếu phải chia tay MU.

Các đội bóng lớn như Chelsea, Real Madrid và Atletico Madrid đều dành sự quan tâm đến tiền vệ 20 tuổi. Với tình hình hiện tại, Mainoo đứng trước lựa chọn lớn trong sự nghiệp, và các cuộc đàm phán có thể sẽ diễn ra trong những ngày còn lại của kỳ chuyển nhượng Hè này.

Dưới thời Erik ten Hag, Mainoo là viên ngọc sáng giá, được kỳ vọng trở thành trụ cột của MU và tuyển Anh. Thế nhưng, khi Amorim lên nắm quyền, anh rơi vào cảnh thất sủng. Với sơ đồ 3-4-2-1 ưa thích của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, Mainoo buộc phải cạnh tranh trực tiếp với Bruno Fernandes - điều gần như bất khả thi.

Amorim thẳng thắn: "Bruno và Kobbie đá cùng một vị trí. Ở MU, cậu ấy phải chiến đấu để giành suất, đơn giản là vậy".