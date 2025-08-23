Thể thao Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lên sẵn đấu pháp trước đội hạng 3 thế giới; Tân binh lập kỷ lục trong trận thắng 5-1 của Chelsea ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lên sẵn đấu pháp trước đội hạng 3 thế giới; Tân binh lập kỷ lục trong trận thắng 5-1 của Chelsea; MU sắp có thủ môn mới; Tài năng Argentina tạo nên "cơn sốt" ở Real Madrid... là những thông tin thể thao đáng chú ý 24h qua.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lên sẵn đấu pháp trước đội hạng 3 thế giới

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam còn 2 ngày để chuẩn bị cho trận ra quân tại giải vô địch thế giới 2025. Mới đây, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết, ông và BHL đã chuẩn bị đấu pháp cho màn so tài sắp tới với Ba Lan.

Ông Tuấn Kiệt chia sẻ: "Chúng ta không có Bích Tuyền nên phải thay đổi nhân sự đánh chính. Ở vị trí đối chuyền, đội tuyển có Hoàng Thị Kiều Trinh với nhiều năm tham gia cùng đội.

Bên cạnh đó, Trần Thị Thanh Thúy cũng từng thi đấu ở vị trí đối chuyền cũng có thể là phương án. Tùy tình hình trên sân mà ban huấn luyện sẽ sử dụng nhân sự phù hợp”.

Trước đó, toàn đội đã có mặt tại Phuket (Thái Lan) để chuẩn bị cho màn so tài ở ngày ra quân tại giải vô địch thế giới. Việc Bích Tuyền bất ngờ xin rút lui hôm 19/8 khiến tuyển Việt Nam gặp tổn thất không nhỏ.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò nỗ lực chuẩn bị cho lần đầu dự giải vô địch thế giới.

Tuy nhiên, Bích Tuyền có lý do riêng cần được cảm thông khi đưa ra quyết định trên. Đồng thời, với những chia sẻ của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng cho thấy, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẵn sàng ứng biến để thi đấu tốt tại giải vô địch thế giới 2025.

Giải vô địch thế giới 2025 (FIVB Volleyball Women's World Championship) sẽ diễn ra từ ngày 22/8 đến 7/9 tại 4 thành phố của Thái Lan: Bangkok, Nakhon Ratchasima, Chiang Mai và Phuket, quy tụ 32 đội tuyển mạnh nhất hành tinh.

Tuyển Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đối thủ nặng ký như Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11 thế giới) và Kenya (hạng 23 thế giới). Theo lịch, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ lần lượt chạm trán Ba Lan (23/8), Đức (24/8) và Kenya (26/8).

Tân binh lập kỷ lục trong trận thắng 5-1 của Chelsea

Rạng sáng 23/8, Chelsea bị dẫn trước nhưng vẫn nhấn chìm West Ham 5-1 ngay trên sân khách ở vòng 2 Premier League.

Chelsea có màn trình diễn bùng nổ để giành chiến thắng đầu tiên ở mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26. Dù thiếu vắng ngôi sao sáng nhất Cole Palmer vì chấn thương trong lúc khởi động, đoàn quân của Enzo Maresca vẫn chứng minh bản lĩnh và sức mạnh vượt trội.

Trận đấu khởi đầu đầy khó khăn cho "The Blues" khi Lucas Paquetá bất ngờ tung cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm, mở tỷ số cho West Ham ngay phút thứ 6. Tuy nhiên, lợi thế mong manh của đội chủ nhà nhanh chóng bị xóa nhòa. Từ tình huống đá phạt góc, Marc Cucurella kiến tạo để Joao Pedro ghi bàn gỡ hòa.

Estevao ghi dấu ấn trong chiến thắng của Chelsea.

Sau đó, thế trận hoàn toàn nằm trong tay đội bóng áo xanh. Pedro Neto tận dụng sai lầm hàng thủ West Ham để vô lê nâng tỷ số lên 2-1. Bản hợp đồng trẻ Estevao tiếp tục để lại dấu ấn khi kiến tạo cho Enzo Fernandez ghi bàn ở phút 34. Theo Opta, Estevao trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh kiến tạo cho Chelsea (18 tuổi 120 ngày).

Sang hiệp hai, Chelsea vẫn giữ nhịp tấn công dồn dập. Moisés Caicedo tận dụng sai lầm bắt bóng hỏng của thủ môn Hermansen để ghi bàn thắng thứ tư. Những nỗ lực phòng ngự đầy tuyệt vọng của West Ham khép lại bằng pha lập công của Trevoh Chalobah, ấn định chiến thắng 5-1 cho Chelsea.

Trận thua này khiến Graham Potter tiếp tục “dớp” không thắng Chelsea trong cả 8 lần đối đầu (4 hòa, 4 thua). West Ham cũng nối dài khởi đầu tệ hại với 2 thất bại liên tiếp, trong khi Chelsea vươn lên nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng, ít nhất trong vòng 17 tiếng.

MU sắp có thủ môn mới

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, MU và Lammens gần như thống nhất xong các điều khoản cá nhân. "Quỷ đỏ" tiếp tục đàm phán với Antwerp để hoàn tất thương vụ. Mức giá của Lammens dự kiến rơi vào khoảng 15 triệu euro.

Cá nhân Lammens sẵn sàng gia nhập MU. Tháng trước, Lammens thừa nhận: "MU là một trong những CLB hay nhất thế giới. Khi những đội bóng như thế đến gõ cửa, điều đó đồng nghĩa bạn làm được điều gì đó xứng đáng. Nhưng tôi luôn cố gắng giữ đôi chân trên mặt đất".

Lammens có thể là tân binh tiếp theo của MU hè này.

Thủ môn 23 tuổi có 65 lần ra sân cho Antwerp. Anh từng khoác áo các đội trẻ Bỉ và thậm chí được gọi lên tuyển quốc gia hồi tháng 3, dù chưa được sử dụng. MU để mắt tới Lammens này từ tháng 12 và coi anh là giải pháp cần thiết cho cơn khủng hoảng khung gỗ.

Ở trận mở màn Premier League thua Arsenal 0-1 hôm 17/8, Andre Onana vắng mặt vì chấn thương. Người bắt thay Altay Bayindir mắc sai lầm để Riccardo Calafiori dễ dàng đánh đầu ghi bàn. Tình huống càng khiến MU gấp rút bổ sung một thủ môn chất lượng.



Lammens gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng chơi chân tốt, phản xạ xuất sắc và lối chơi hiện đại. Thống kê cho thấy Lammens trung bình thực hiện 24 đường chuyền mỗi trận tại giải Bỉ, với gần 7 pha phát bóng dài chính xác.



Ngoài ra, Lammens có trung bình 4,5 pha cứu thua mỗi trận với tỷ lệ thành công lên đến 80%. Do đó, anh có thể sớm cạnh tranh cho vị trí bắt chính ở Old Trafford.

Tài năng Argentina tạo nên "cơn sốt" ở Real Madrid

Có những khoảnh khắc trong bóng đá không chỉ đơn thuần là màn ra mắt, mà còn mang dáng dấp của một sự khai sinh.

Trận Real Madrid thắng Osasuna 1-0 thuộc vòng 1 La Liga vừa qua trở thành cột mốc như thế đối với Franco Mastantuono. Chỉ với 28 phút trên sân, chàng trai 18 tuổi người Argentina làm được điều mà nhiều ngôi sao trẻ từng đến Bernabeu phải mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm: chinh phục khán đài khắt khe nhất thế giới.

Mastantuono nhận nhiều sự chú ý trong trận gặp Osasuna.

Mastantuono không chỉ có “hào quang tân binh” mà còn cho thấy sự tự tin lạnh lùng của một cầu thủ từng quen với áp lực. Trưởng thành ở River Plate - một lò rèn đầy sức nặng lịch sử - anh đến Madrid không với tâm thế của một kẻ tìm đường sống, mà như một chiến binh sẵn sàng bước vào cuộc chiến.

Người Argentina vốn nổi tiếng về sự cuồng nhiệt và khắt khe. Vậy nên, khi báo chí quê nhà gọi màn ra mắt này là “lịch sử”, sự hưng phấn ấy không chỉ dừng ở cảm xúc thoáng qua, mà còn là niềm tin rằng “Albiceleste” vừa tìm được một viên ngọc mới, có thể sánh với những huyền thoại trước đây.

Lịch sử Real Madrid từng nhiều lần chứng kiến những màn ra mắt rực rỡ rồi lụi tàn. Nhưng hiếm có ai ngay lập tức tạo nên “cơn sốt” toàn cầu chỉ sau vài chục phút trên sân. Mastantuono làm được, bởi anh đến đúng thời điểm: khi Real Madrid cần một làn gió mới, khi khán giả khao khát một thần tượng để bám víu trong thế hệ kế cận sau Luka Modric, Toni Kroos hay Karim Benzema.

Một thần tượng mới ra đời không phải trên ghế hội trường, mà trên thảm cỏ xanh. Bernabeu đã gọi tên Franco Mastantuono. Và từ giờ, câu chuyện không còn là “nếu”, mà là “khi nào” anh sẽ trở thành ngôi sao thực thụ trong dải ngân hà Real Madrid.