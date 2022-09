Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An: Quả ngọt từ sự chăm chút

(Baonghean.vn) - 5 chức vô địch và 2 chiếc Huy chương Đồng đủ để nói lên những quả ngọt mà bóng đá xứ Nghệ thu được từ sự chăm chút, vun vén của những người làm bóng đá trẻ.

Sau hơn một năm Tập đoàn Tân Long tiếp quản và đầu tư vào Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, đội bóng xứ Nghệ đã có những thay đổi rõ rệt. Bên cạnh mạnh tay chi tiền để giữ chân các trụ cột và chiêu mộ tân binh cho đội hình 1, Ban lãnh đạo mới của Sông Lam Nghệ An cũng gần như ngay lập tức có những động thái quan tâm đến bóng đá trẻ.

Đầu tiên có thể nhận thấy sự cải thiện trong bữa ăn của các cầu thủ trẻ xứ Nghệ. Việc mời những chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu và những đầu bếp giỏi có kinh nghiệm đã giúp cho các cầu thủ của Sông Lam Nghệ An cải thiện được rất nhiều về thể hình và thể lực. Đây là những điểm mà các lứa bóng đá trẻ trước đây của Sông Lam Nghệ An thường thua thiệt so với các trung tâm đào tạo khác như Câu lạc bộ Hà Nội, Câu lạc bộ Viettel hay Hoàng Anh Gia Lai... Chứng kiến các cầu thủ trẻ xứ Nghệ chạy cả trận không biết mệt mỏi đã cho thấy sự hiệu quả trong đầu tư về dinh dưỡng của Ban lãnh đạo Sông Lam Nghệ An.

Một sự thay đổi khác không kém phần quan trọng ở Sông Lam Nghệ An trong một năm qua chính là chỗ nghỉ ngơi dành cho các cầu thủ. Không còn cái cảnh mùa Hè nóng bức, mùa mưa ẩm thấp, sau khi được đầu tư và sửa chữa, nơi ở và sinh hoạt của các cầu thủ trẻ đã trở nên khang trang, sạch sẽ và thoáng mát, đảm bảo cho các em được một môi trường nghỉ ngơi lý tưởng sau một ngày rèn luyện mệt nhọc. Sự chăm lo của ban lãnh đạo từ nơi ăn, chốn ở đã tạo thêm động lực cho các cầu thủ trẻ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và sự an tâm của các bậc phụ huynh.

Cùng với đó, sự quan tâm, chữa trị kịp thời của câu lạc bộ đối với các cầu thủ bị chấn thương cũng đã tiếp thêm niềm tin cho các cầu thủ. Ngay sau khi tiếp quản Sông Lam Nghệ An, ban lãnh đạo mới đã kịp thời đưa các cầu thủ bị chấn thương nặng đi đến các bệnh viện đầu ngành tại Hà Nội để chữa trị, những cầu thủ bị chấn thương nhẹ hơn cũng đã được câu lạc bộ đưa đi kiểm tra tại các bệnh viện tốt nhất trên địa bàn thành phố Vinh.

Bên cạnh đó, khi chứng kiến các cầu thủ trẻ đội bóng xứ Nghệ thi đấu tại các giải đấu vừa qua chúng ta dễ dàng nhận thấy một Sông Lam Nghệ An rất fairplay. Vẫn là những trận đấu nhiệt huyết, quyết liệt nhưng hiếm khi có những động tác thừa ở các cầu thủ trẻ xứ Nghệ, thậm chí kể cả khi đội bạn có những hành động không đẹp, các cầu thủ trẻ của chúng ta vẫn rất kiềm chế để tránh xa các va chạm không đáng có. Đây chính là kết quả từ sự dạy dỗ, uốn nắn của các thầy, huấn luyện viên ở trung tâm đào tạo. Sông Lam Nghệ An đang hướng tới đào tạo các em không những thành những người có tài mà còn là những cầu thủ có “đức”.

Những thành công của các đội trẻ Sông Lam Nghệ An trong thời gian qua đã chứng tỏ những bước đi đúng đắn trong công tác đào tạo trẻ của đội bóng xứ Nghệ. Đây chính là những niềm hy vọng cho tương lai bóng đá Nghệ An nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung, giúp cho bóng đá xứ Nghệ luôn có nguồn kế cận phong phú.