'Bóng hồng' làng võ Nghệ An và mong muốn truyền lửa đam mê

Theo dõi Báo Nghệ An trên

10 năm bất bại trên sàn đấu

Sinh năm 1990, lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Hưng Lĩnh (Hưng Nguyên), với thể hình thể lực tốt, từ nhỏ, cô bé Ngũ Thị Thuyết đã rất đam mê thể thao. Những năm cuối cấp tiểu học và đầu cấp trung học cơ sở, Ngũ Thị Thuyết thường tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, cấp tỉnh các môn điền kinh và bóng đá.

Những năm học lớp 6, lớp 7, Thuyết là nữ cầu thủ xuất sắc nhất trong đội tuyển bóng đá của trường và từng có ý định ra Hà Nội để dự tuyển vào đội bóng nữ của Câu lạc bộ Hà Nội. Tuy nhiên, do hồi đó Thuyết mới 13 tuổi, gia đình không muốn con gái xa nhà sớm nên cô bé đành gác lại niềm đam mê với trái bóng tròn.

Tuy nhiên, đó lại là cơ duyên để Ngũ Thị Thuyết đến với võ thuật. Đầu năm 2005, trên đường đi học về, thấy ở xã Hưng Long có thông báo mở lớp dạy võ cổ truyền, với bản tính thích những môn thể thao mới, cô bé 14 tuổi lập tức đăng ký tham gia. Lớp học vừa mới khai giảng được 2 tuần, HLV Bùi Duy Vinh của Trung tâm Đào tạo, huấn luyện Thể dục thể thao tỉnh (nay là Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao tỉnh), trong một lần đi tuyển chọn vận động viên, đã đến thăm lớp và nhận thấy Ngũ Thị Thuyết có tố chất của một vận động viên tiềm năng nên đã thuyết phục gia đình đưa Thuyết vào Trung tâm để đào tạo.

Ngũ Thị Thuyết (giữa) cùng các đồng đội tại Giải Kickboxing mở rộng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022. Ảnh: NVCC

Với năng khiếu bẩm sinh, chỉ sau 2 tháng được đào tạo ở tỉnh, Ngũ Thị Thuyết được chọn vào đội tuyển Nghệ An tham gia Giải vô địch Võ cổ truyền toàn quốc. Ngay ở giải đấu đầu tiên này, cô bé 14 tuổi đã giành được một Huy chương Đồng. “Với em, tấm Huy chương Đồng này còn hơn cả Huy chương Vàng và sau khi nhận huy chương, ăn ngủ em đều đeo nó vào cổ và nói với bản thân “hôm nay được Huy chương Đồng những ngày sau phải cố gắng, nỗ lực hàng ngày để lên được Huy chương Vàng”, Ngũ Thị Thuyết tâm sự.

Năm 2006, Ngũ Thị Thuyết được huấn luyện thêm môn Boxing và bổ sung vào đội tuyển Nghệ An tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 5. Mặc dù là một trong những vận động viên trẻ nhất đại diện cho thể thao Nghệ An tham dự đại hội, nhưng cô bé cũng đã đóng góp được 1 chiếc Huy chương Đồng. Đặc biệt, qua giải đấu này, các HLV đội tuyển Quốc gia đã nhận thấy những tiềm năng lớn của Thuyết nên gọi lên đội tuyển Quốc gia tham dự Giải vô địch Boxing trẻ châu Á.

Từ năm 2008, Ngũ Thị Thuyết liên tục gặt hái thành công với hàng chục tấm huy chương các loại. Đặc biệt, từ khi được tiếp cận môn Kickboxing, năm 2010, Thuyết đoạt Huy chương Vàng Giải vô địch Kickboxing toàn quốc hạng 57kg. Và trong khoảng 10 năm sau đó (2008 – 2018), nữ võ sĩ này bất bại ở hạng cân 50kg ở cả 3 môn võ cổ truyền và 60kg boxing, Kickboxing ở các giải đấu toàn quốc. Ở các giải đấu trong nước, cô đã giành 9 Huy chương Vàng ở các giải vô địch Quốc gia, 2 đai vô địch Giải Boxing và Võ cổ truyền các vận động viên xuất sắc toàn quốc tranh đai vô địch Let’s Viet.

Tuy thi đấu xuất sắc ở các giải đấu trong nước nhưng Ngũ Thị Thuyết lại không có duyên với những giải đấu khu vực, châu lục cũng như thế giới do gặp phải một số chấn thương trong quá trình tập trung đội tuyển Quốc gia. Thành tích tốt nhất ở đội tuyển mà Thuyết giành được là tấm Huy chương Bạc Đại hội Thể thao bãi biển châu Á năm 2016 và lọt vào trận tranh Huy chương Đồng tại dự Giải vô địch Boxing trẻ châu Á năm 2007. Tuy vậy, Ngũ Thị Thuyết vẫn được coi là một trong những nữ võ sĩ khiến nhiều người nể phục của làng võ Việt trong 20 năm đầu thế kỷ 21.

Tháng 4/2022, ngay trước khi kết thúc sự nghiệp thi đấu thành tích cao, Ngũ Thị Thuyết vẫn giành 1 Huy chương Vàng hạng cân dưới 60kg tại Giải Kickboxing mở rộng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Mong ước “truyền lửa”

Theo Ngũ Thị Thuyết, để trở thành một vận động viên võ thuật, so với nam giới, phụ nữ phải phấn đấu, phải gồng lên rất nhiều.

Ngoài những bất lợi về thể chất, tâm sinh lý, phụ nữ còn phải vượt qua định kiến xã hội với những lời xì xào rằng “con gái học võ” sẽ thế này thế kia. Những ngày đầu, việc tập luyện rất vất vả với nhiều bài tập rèn sức mạnh với tạ, học kỹ năng tránh né và tấn công đối phương… sau mỗi buổi luyện tập là cơn đau cơ, bong gân mỗi khi va chạm mạnh khiến em tưởng chừng phải bỏ cuộc. Nhưng niềm đam mê tiếp thêm nghị lực, cùng với lời động viên, giúp đỡ của thầy Bùi Duy Vinh và các anh chị đi trước, em đã kiên trì tập luyện, học thêm các kỹ chiến thuật trong thi đấu.... Nữ võ sĩ Ngũ Thị Thuyết

Nữ võ sĩ này còn chia sẻ rằng, ngay ở giải đấu đầu tiên lúc 14 tuổi, cô đã từng nghĩ đến chuyện từ bỏ võ thuật. “Lúc đó kỹ thuật em còn yếu, lại thêm tâm lý em dè sợ sệt nên ngày trận đấu đầu tiên của giải, em bị co cứng và chỉ sau vài phút đã lĩnh ngay một đòn vào mặt của đối thủ, bị chảy máu mũi rất nhiều. Trong thời gian nghỉ giữa hiệp, thấy em căng thẳng và có dấu hiệu buông xuôi, thầy Vinh nói với em “em có muốn làm võ sĩ không? Nếu muốn thì hãy tin vào sức mạnh bản thân và cố gắng hơn”. Vì câu nói của thầy, em đã cố gắng đứng dậy thi đấu và giành chiến thắng ở trận đấu đó. Sau đó, em hứa với bản thân phải tập luyện để thi đấu tốt hơn, bởi nếu mình không cố gắng để rồi bị trả về thì sẽ trở thành gánh nặng cho bố mẹ ở quê…”, Ngũ Thị Thuyết tâm sự.

Cũng theo Ngũ Thị Thuyết, khi đã bước chân vào con đường thi đấu chuyên nghiệp thì bắt buộc phải thật kỷ luật với bản thân để đạt được những mục tiêu mình mong muốn. Đoạt được chức vô địch hay thứ hạng cao đã khó, nhưng giữ được nó lại càng khó hơn nữa, bắt buộc tôi phải giữ vững tinh thần, cố gắng nhiều hơn trong tập luyện.

HLV Ngũ Thị Thuyết theo dõi các học trò tập luyện môn kick-boxing. Ảnh: Minh Quân

Sau khi kết thúc thi đấu thành tích cao, Ngũ Thị Thuyết trở thành huấn luyện viên của bộ môn Võ cổ truyền - Boxing - Kickboxing (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh). Với những kinh nghiệm được tích lũy qua 17 năm thi đấu chuyên nghiệp, cùng những kiến thức học hỏi từ những người đi trước, HLV Ngũ Thị Thuyết đã tận tình chỉ dạy, truyền đạt đến vận động viên của mình.

“Em thấy mình có thuận lợi là khi đứng lớp đã biết vận dụng, kết hợp hài hòa giữa sự mạnh mẽ, cứng rắn và sự mềm mỏng, dịu dàng nữ tính để gần gũi, động viên các vận động viên nỗ lực hơn nữa trong tập luyện để có được thành tích tốt ở các giải đấu", nữ HLV võ thuật chia sẻ.

Cuối tháng 6 vừa qua, đội tuyển Kickboxing Nghệ An do Ngũ Thị Thuyết làm HLV trưởng đã tham gia thi đấu tại giải Vô địch Kickboxing miền Trung - Tây Nguyên năm 2023 được tổ chức ở tỉnh Bình Định. Tại giải đấu này, các vận động viên Nghệ An giành được 8 huy chương, trong đó 6 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Đây được coi là dấu ấn lớn nhất của Ngũ Thị Thuyết sau hơn 1 năm làm huấn luyện viên.

HLV Ngũ Thị Thuyết (hàng dưới, thứ hai từ trái sang) cùng các thành viên đoàn Nghệ An tại Giải vô địch kickboxing miền Trung và Tây Nguyên năm 2023. Ảnh: NVCC.

“Dù cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện, sinh hoạt của các vận động viên võ thuật của Nghệ An còn nhiều khó khăn nhưng em vẫn mong muốn đem hết kinh nghiệm của mình truyền lửa đam mê cho các vận động viên trẻ, góp phần giúp võ thuật Nghệ An khởi sắc hơn ở những giải đấu sắp tới”, Ngũ Thị Thuyết tâm sự.