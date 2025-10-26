Bruno Fernandes xác nhận hỏi Ronaldo chuyện tới Al Nassr Đội trưởng Man Utd thừa nhận đã trao đổi với Cristiano Ronaldo về Saudi Pro League trong mùa hè vừa qua nhưng khẳng định chỉ cân nhắc tương lai sau World Cup 2026, dù nhận ba lời mời từ Al-Hilal, Al-Nassr và Al-Ittihad.

Bruno Fernandes xác nhận anh đã liên hệ và trao đổi trực tiếp với Cristiano Ronaldo về khả năng gia nhập Al Nassr trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, nhưng nhấn mạnh mọi quyết định liên quan tương lai sẽ chỉ được cân nhắc sau World Cup 2026. Tiền vệ 31 tuổi cho biết cuộc nói chuyện với vợ, Ana, là then chốt để anh ở lại Manchester United.

Bruno Fernandes xác nhận đã liên hệ với Ronaldo về việc gia nhập Al Nassr (Ảnh: The Sun).

Diễn biến thương vụ và các mốc quan trọng

Trong nhiều năm, Fernandes liên tục nhận được sự quan tâm từ Saudi Pro League nhưng đều từ chối. Năm ngoái, anh gia hạn hợp đồng với Man Utd, qua đó tạm dập tắt tin đồn trong 12 tháng. Mùa hè vừa qua, có ba đội bóng hàng đầu Saudi Arabia vào cuộc: Al-Hilal tiếp cận trước thềm FIFA Club World Cup; Al-Nassr tham gia dưới sự thúc giục của Ronaldo; và Al-Ittihad gửi đề nghị muộn với hy vọng thuyết phục tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Bruno Fernandes được hàng loạt đội bóng tại Saudi Pro League quan tâm chiêu mộ.

Những gì Bruno nói với Ronaldo và quyết định ở lại

Chia sẻ ngày 24/10 với Daily Mail, Fernandes thuật lại cuộc trao đổi với Ronaldo: “Điều đầu tiên anh ấy hỏi tôi là: ‘Cậu có quá đắt với CLB đó không?’ Tôi đáp lại: ‘Không có ai là quá đắt đối với CLB đó cả!’ Tôi đã nói chuyện với Cristiano về tình hình, về Saudi và mọi thứ.”

Anh nói thêm: “Cristiano đã bày tỏ quan điểm của anh ấy về việc tôi nên làm gì, và điều đó rất quan trọng với tôi, bởi tôi muốn nghe ý kiến của anh ấy,” song không tiết lộ cụ thể lời khuyên. Theo Fernandes, quyết định ở lại Old Trafford có sự ảnh hưởng lớn từ cuộc bàn bạc trong gia đình: anh trao đổi với vợ Ana trước khi chốt lựa chọn.

Tác động của Ronaldo và bối cảnh Saudi Pro League

Theo nguồn tin trong buổi phỏng vấn, khả năng Ronaldo – hiện 40 tuổi, là đại sứ hình ảnh của Saudi Arabia và giải Saudi Pro League – đã cố gắng thuyết phục Fernandes là điều có cơ sở. Tầm ảnh hưởng của Ronaldo trong hoạt động chuyển nhượng của Al-Nassr được đánh giá là đáng kể, và việc các đội bóng hàng đầu Saudi liên tiếp tiếp cận Fernandes phản ánh tham vọng nâng cấp chất lượng ở tuyến giữa.

Cam kết thời gian và thông điệp gửi tới thị trường

Fernandes khẳng định sẽ không rời Man Utd trước World Cup 2026: “Người đại diện của tôi biết tôi làm việc thế nào. Nếu anh ấy muốn nói chuyện với tôi, thì sẽ là sau World Cup. Vì trước thời điểm đó, tôi sẽ không nói chuyện với bất kỳ ai.” Tuyên bố này đặt dấu mốc rõ ràng cho mọi CLB quan tâm: mọi cuộc đàm phán, nếu có, chỉ có thể khởi động sau ngày hội bóng đá 2026.

Thống kê và mốc thời gian chính

Hạng mục Chi tiết Tuổi của Bruno Fernandes 31 Ngày chia sẻ 24/10 Đội Saudi quan tâm mùa hè vừa qua 3 (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad) Tình trạng hợp đồng với Man Utd Gia hạn năm ngoái Khoảng thời gian chốt tương lai Sau World Cup 2026 Hiệu ứng gia hạn Dập tắt tin đồn trong 12 tháng

Ý nghĩa với Man Utd và viễn cảnh tiếp theo

Với cam kết không rời Old Trafford trước 2026, Man Utd giữ được đội trưởng trong trung hạn, trong khi Saudi Pro League nhiều khả năng phải chờ thêm nếu muốn sở hữu Fernandes. Bản thân tiền vệ người Bồ Đào Nha thừa nhận “chưa biết” về tương lai sau mốc 2026 – tín hiệu mở cho các cuộc tiếp cận tiếp theo nhưng không phải lúc này.