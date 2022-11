Bước qua khó khăn, Sông Lam Nghệ An lạc quan có điểm trước Bình Định

(Baonghean.vn) - Sau khi giành chiến thắng tưng bừng trước Bình Dương, Sông Lam Nghệ An sẽ có chuyến hành quân đến sân Quy Nhơn để gặp đội đang xếp thứ 3 - Bình Định. Trận đấu này được dự đoán sẽ khó khăn cho thầy trò của huấn luyện viên Huy Hoàng. Tuy nhiên, với tinh thần đã được củng cố, tin rằng, Câu lạc bộ xứ Nghệ sẽ có thể giành điểm trước đội bóng của ông Đức Thắng.

Bất lợi về lực lượng

Sau một số trận Sông Lam Nghệ An thử nghiệm nhiều cầu thủ trẻ nhưng không mang đến thành công, khiến cho một số người hâm mộ lên tiếng phản đối, bước đến vòng 23, huấn luyện viên Huy Hoàng quyết định tung ra hàng loạt trụ cột. Ngay lập tức, đội bóng xứ Nghệ lấy lại hình ảnh, với chiến thắng áp đảo 3-0 trước đội khách Bình Dương.

Tuy nhiên, bước đến vòng đấu 24, Sông Lam Nghệ An gặp bất lợi lớn khi Văn Khánh, Trọng Hoàng chắc chắn sẽ không thể cùng câu lạc bộ hành quân đến sân Quy Nhơn. Trong khi Văn Khánh đã nhận đủ 3 thẻ vàng và phải nghỉ 1 vòng đấu, thì Trọng Hoàng cũng phải ở lại quê nhà do phải thực hiện lời khuyến cáo của bác sỹ chữa trị chấn thương.

Theo thông tin phóng viên Báo Nghệ An tìm hiểu, sau 2 trận thi đấu với cường độ cao, tuyển thủ sinh năm 1989 phải nghỉ để hồi phục, tránh trường hợp quá sức, làm các cơ bó lại, gây hệ lụy cong vẹo cột sống. Vì vậy, Ban Huấn luyện của Sông Lam Nghệ An quyết định cất Trọng Hoàng ở nhà, nhằm đảm bảo an toàn cho chân sút này.

Trong trận đấu với Bình Dương, Trọng Hoàng không phải là người trực tiếp đóng góp vào 3 bàn thắng của Câu lạc bộ xứ Nghệ. Tuy nhiên, anh lại là mắt xích quan trọng trong lối chơi của Sông Lam Nghệ An. Theo thống kê của Instat ở trận đấu với Bình Dương, Trọng Hoàng được chấm thang điểm 161, số điểm thuộc vào tốp khá của đội. Trong đó, anh thực hiện 36 đường chuyền với 27 lần thành công (tương đương tỷ lệ 75%). Tuy nhiên, số liệu thống kê chỉ là những con số cụ thể, quan trọng là sự xuất hiện của chân sút 33 tuổi mang lại nhiều giá trị vô hình cho đội bóng xứ Nghệ. Bên cạnh việc anh tạo ra động lực, chỗ dựa tinh thần cho các đồng đội, thì kinh nghiệm của Trọng Hoàng là rất cần thiết đối với Sông Lam Nghệ An trong thời điểm này.

Trọng Hoàng xuất phát từ đầu đã thể hiện được tinh thần xứ Nghệ, điều đó rất mừng và đáng trân trọng HLV Huy Hoàng

Sau chiến thắng trước Bình Dương, huấn luyện viên Huy Hoàng cũng đã phải thừa nhận: “Trọng Hoàng xuất phát từ đầu đã thể hiện được tinh thần xứ Nghệ, điều đó rất mừng và đáng trân trọng”.

Việc không có anh trong chuyến làm khách trước Bình Định sẽ được xem là tổn thất lớn cho Câu lạc bộ xứ Nghệ. Bình Định là đội bóng sở hữu những cầu thủ có chất lượng, thiếu đi kinh nghiệm của Trọng Hoàng, chắc chắn sẽ làm cho Ban Huấn luyện Sông Lam Nghệ An khó lòng tìm được một cầu thủ đủ tầm gánh vác được hành lang cánh phải.

Ở vị trí trung vệ, không có sự góp mặt của Văn Khánh, sẽ là bài toán khó giải cho nhà cầm quân đội bóng xứ Nghệ. Trong trận đấu vòng 23, Quế Ngọc Hải đã kết hợp rất tốt với Văn Khánh để tạo nên bức tường thép trước khung thành của thủ môn Văn Tiến. Cầu thủ khoác áo số 5 được Instat chấm 190 điểm, đây là số điểm rất cao so với các cầu thủ cùng thi đấu trong trận. Đặc biệt, số lần tranh chấp thành công của Văn Khánh là 66%. Sự ăn ý của bộ đôi Quế Ngọc Hải và Văn Khánh đã khiến cho Tiến Linh, Tô Văn Vũ hay Welington không thể gây ra được nhiều nguy hiểm, qua đó, giữ sạch lưới cho đội bóng xứ Nghệ. Không có Văn Khánh ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên Huy Hoàng chắc chắn sẽ bị hạn chế đi rất nhiều. Ông sẽ phải tìm ra được phương án để thay thế trung vệ này, khi mà Bình Định là đội bóng có lối chơi tấn công khá đa dạng.

Ngoài ra Văn Lắm, Thế Nhật cũng sẽ khó kịp bình phục chấn thương, để trở lại trong đội hình của Sông Lam Nghệ An ở vòng đấu tới.

Lạc quan có điểm

Việc thiếu vắng Văn Khánh và Trọng Hoàng chắc chắn sẽ khiến cho huấn luyện viên Huy Hoàng khó triển khai được sơ đồ 4-4-2 như đã áp dụng thành công ở trận trước. Nhiều khả năng Sông Lam Nghệ An trở về với sơ đồ quen thuộc 3-5-2. Khi đó 3 trung vệ sẽ được đảm nhận bởi Quế Ngọc Hải, Thái Bá Sang và Hồ Khắc Lương. Phương án này rất cần đến vai trò thủ lĩnh, chỉ đạo hàng thủ của Đội trưởng Sông Lam Nghệ An. Bên cạnh đó, 2 cánh của Câu lạc bộ xứ Nghệ nếu thực hiện được khả năng lên công về thủ nhịp nhàng, thì cũng sẽ bổ trợ rất tốt cho tuyến phòng ngự. Khán giả hoàn toàn có thể hy vọng vào sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An, để có thể khóa chặt được các mũi tấn công bên phía đối phương.

Về mặt trận tấn công, khi chuyển đổi về sơ đồ quen thuộc, nhiều khả năng Xuân Tiến sẽ được đá chính để thay thế Trọng Hoàng, đây là một phương án không tồi. Bởi trong thời gian qua, tiền vệ trẻ này đã có nhiều bước tiến và chơi tự tin hơn trước. Vì thế, có thể tin tưởng Xuân Tiến sẽ tạo nên được độ kết dính trên hàng công của đội bóng xứ Nghệ. Bên cạnh đó, với phong độ đang lên cao của Văn Đức, Olaha, Oseni, đội bóng của huấn luyện viên Huy Hoàng sẽ tạo ra được các pha phối hợp đa dạng, từ đó mở ra cơ hội xé lưới Văn Lâm.

“Hữu chí cánh thành”, cùng với tinh thần đang được lên cao sau chiến thắng vòng trước, sẽ là điểm tựa để Sông Lam Nghệ An có thể lạc quan giành điểm trước đội bóng nhà giàu Bình Định.