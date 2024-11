Cà phê lưu động - mô hình kinh doanh 'mới nổi' ở Nghệ An

“

Mô hình kinh doanh cà phê Take away (cà phê mang đi) có nguồn gốc từ Ý, bắt đầu len lỏi vào thị trường Việt Nam từ đầu những năm 2000. Tuy nhiên, vào khoảng thời gian đó, hình thức kinh doanh này chưa được đánh giá cao và cũng ít phổ biến. Khoảng vài năm trở lại đây, nhất là sau đại dịch Covid-19, thói quen tiêu dùng và nhu cầu của người dân đã có nhiều thay đổi khiến mô hình này phát triển rầm rộ. Tại Nghệ An, 2 năm gần đây, kinh doanh cà phê mang đi nổi lên như một xu hướng khởi nghiệp của giới trẻ.