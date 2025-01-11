CA TP.HCM vs Hải Phòng: Thống Nhất chờ màn đấu trí 19h15 ngày 01/11/2025 tại SVĐ Thống Nhất, CA TP.HCM tiếp Hải Phòng đang có chuỗi 4 trận bất bại và vừa thắng Hà Tĩnh, HAGL. Chủ nhà sở hữu 14 điểm sau 8 trận, hướng tới chấm dứt mạch thăng hoa của đối thủ. Trực tiếp FP T Play, VTV5.

19h15 ngày 01/11/2025, SVĐ Thống Nhất đón trận tâm điểm vòng 9 V-League 2025/26: CA TP.HCM tiếp Hải Phòng. Đội khách đang bất bại 4 trận liên tiếp, trong đó có 2 chiến thắng gần nhất trước Hà Tĩnh và HAGL để tạm vượt qua CA TP.HCM trên bảng xếp hạng. Chủ nhà hiện có 14 điểm sau 8 trận, xếp thứ 5 và đặt mục tiêu cụ thể: thắng để trở lại nhóm dẫn đầu và chặn đà thăng hoa của đối thủ.

Trận đấu hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính giữa cả 2 đội bóng

Thời gian, địa điểm, kênh trực tiếp

Thời gian 19h15 ngày 01/11/2025 Địa điểm SVĐ Thống Nhất, TP.HCM Giải đấu V-League 2025/26 (Vòng 9) Kênh trực tiếp FP T Play, VTV5

Bối cảnh và phong độ trước trận

Hải Phòng mang đến Thống Nhất chuỗi 4 trận bất bại, với 6 điểm trọn vẹn từ hai vòng gần nhất trước Hà Tĩnh và HAGL. Nhờ đó, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tạm đứng trên CA TP.HCM trước khi vòng 9 khởi tranh. Ở chiều ngược lại, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức có 14 điểm sau 8 trận, xếp thứ 5 và cần một chiến thắng để giữ nhịp trong cuộc đua nhóm đầu.

Với lợi thế sân nhà, CA TP.HCM được kỳ vọng sẽ chủ động về nhịp độ, trong khi Hải Phòng tiếp tục duy trì cách chơi kiểm soát bóng, ban bật ngắn – dấu ấn quen thuộc dưới thời HLV Chu Đình Nghiêm.

Phân tích chiến thuật: kiểm soát của Hải Phòng vs. bài toán tốc độ của chủ nhà

Điểm tựa lớn nhất của Hải Phòng là khả năng cầm bóng và triển khai qua các lớp ban bật, từ đó chiếm lĩnh trung lộ trước khi mở ra không gian cho hàng công. Nòng cốt là tuyến giữa giàu kinh nghiệm với Việt Hưng, Luiz Antonio, hỗ trợ các mũi nhọn như Friday, Tagueu và Minh Dĩ.

CA TP.HCM dựa vào lợi thế sân Thống Nhất cùng sự hiện diện của những cái tên đáng chú ý trên hàng công: Tiến Linh, Makrillos, Williams. Trước một đối thủ ưa kiểm soát, cách tiếp cận của chủ nhà cần nhịp chuyển trạng thái hợp lý và độ chính xác ở những pha bóng quyết định để bẻ gãy mạch bất bại của đội khách.

Điểm nóng có thể nằm ở khu trung tuyến, nơi cặp Việt Hưng – Luiz Antonio sẽ thử thách bộ ba Quốc Cường, Việt Hoàng, Đức Phú. Ở tuyến cuối, bộ khung phòng ngự với Quang Hùng, Gia Bảo, Hoàng Phúc của CA TP.HCM sẽ đối diện áp lực từ các pha di chuyển của Friday và Tagueu.

Thống kê đáng chú ý trước giờ bóng lăn

CA TP.HCM: 14 điểm sau 8 trận, tạm xếp thứ 5.

Hải Phòng: bất bại 4 trận liên tiếp; thắng liền Hà Tĩnh và HAGL để có 6 điểm gần nhất.

Trước vòng 9, Hải Phòng tạm vượt qua CA TP.HCM trên bảng xếp hạng.

Đội hình dự kiến

CA TP.HCM

Lê Giang; Quang Hùng, Gia Bảo, Hoàng Phúc, Văn Luân; Quốc Cường, Việt Hoàng, Đức Phú; Tiến Linh, Makrillos, Williams.

Hải Phòng

Đình Triệu; Tiến Dũng, Trung Hiếu, Nhật Minh, Mạnh Dũng; Hữu Nam, Việt Hưng, Luiz Antonio; Minh Dĩ, Friday, Tagueu.

Tác động đến cuộc đua

Một kết quả thuận lợi sẽ giúp CA TP.HCM củng cố tham vọng nhóm đầu. Với Hải Phòng, mục tiêu là nối dài chuỗi bất bại và giữ vị thế tích cực trên bảng xếp hạng. Sự đối nghịch về phong cách – kiểm soát kiên định của đội khách và quyết tâm của chủ nhà – hứa hẹn tạo nên 90 phút giàu cường độ tại Thống Nhất.