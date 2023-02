Các cửa hàng xăng dầu nhỏ lẻ nghỉ bán do thua lỗ: Xu hướng kinh doanh minh bạch lâu dài

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Tại Nghệ An, đã có 10 cửa hàng xăng dầu trên tổng số 681 cây xăng dầu nghỉ bán. Ngoài ra, toàn tỉnh có hơn 20 cửa hàng xăng dầu đã dừng hoạt động sau khi hết hạn giấy phép. Đây là thực trạng tất yếu của cơ chế thị trường, lãnh đạo Sở Công Thương cho biết.

Do tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung xăng dầu đang có xu hướng lan rộng tại nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Công suất lọc hoá dầu sụt giảm và dòng chảy nhiên liệu rối loạn (phương Tây cấm vận đối với Nga) khiến nguồn cung xăng dầu toàn cầu suy yếu. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn do nguồn cung không ổn định. Ở Nghệ An thực trạng cũng tương tự.

Trao đổi về việc một số cửa hàng xăng dầu nhỏ trên địa bàn Nghệ An nghỉ bán do thua lỗ và ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của các địa phương, ngành chức năng có giải pháp gì hiện nay, ông Phạm Văn Hoá - Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An cho biết: Giá cả xăng dầu thế giới biến động phức tạp, các nhà phân phối cũng đang lao đao, doanh nghiệp bán lẻ và các đại lý càng khó khăn và buộc phải chấp nhận quy luật thị trường, quy luật cạnh tranh, rủi ro. Sở Công Thương đã làm việc với các tập đoàn, Công ty lớn trên địa bàn tìm giải pháp tháo gỡ và đã điều chỉnh chiết khấu tăng thêm 1.000 đồng/lít, nhưng với nhiều cửa hàng thu không đủ chi nên họ buộc phải nghỉ. 10/681 cửa hàng nghỉ bán cũng là việc bình thường của cơ chế thị trường và phổ biến ở nhiều tỉnh, thành, sắp tới sẽ còn một số cửa hàng nghỉ nữa. Với giá cả và nguồn cung như hiện nay, tình hình hiện nay chỉ có các doanh nghiệp lớn mới trụ được.

"Quan trọng nhất là các cơ quan quản lý nhà nước và địa phương điều tiết không để thiếu nguồn cung và không để tình trạng kinh doanh xăng dầu trái pháp luật" Ông Phạm Văn Hoá - Giám đốc Sở Công Thương

Tại xã Thanh Thuỷ, Thanh Đức (Thanh Chương), quan sát của chúng tôi để tìm một cửa hàng xăng dầu rất khó. Tìm mãi người dân mới chỉ cho một cửa hàng nhưng đến đó cửa hàng kéo rèm nghỉ bán, nói khéo ông chủ chỉ bán nhỏ giọt từng chai. Ông cho hay, với tình trạng hiện nay càng bán càng lỗ nên khó trụ được.

Lãnh đạo Sở Công Thương cho biết thêm: Ở Nghệ An có một lịch sử để lại là do địa bàn rộng lớn, tồn tại nhiều cửa hàng xăng dầu nhỏ lẻ. Mấy năm qua do dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh của những cửa hàng này đã khó, sang đến năm 2022, biến động mạnh giá xăng dầu khiến hệ thống này càng khó khăn hơn. Bên cạnh đó, Nhà nước tăng cường kiểm soát nạn buôn lậu xăng dầu nên không có hoặc còn rất ít xăng dầu trôi nổi, trong khi nhiều cửa hàng trước đây nguồn thu dựa vào nguồn xăng dầu này là chủ yếu, nay không còn nữa nên phân phối lại xăng dầu nguồn chính thống càng thua lỗ. Xu thế tất yếu là những doanh nghiệp nhỏ, yếu, cửa hàng nhỏ lẻ không tham gia vào chuỗi cung ứng bền vững sẽ phải loại. Các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu muốn tồn tại bền vững phải đầu tư bài bản, liên kết nhà cung ứng chính thống, kinh doanh đàng hoàng, minh bạch, “ăn mỏng nhưng bền vững”.

“Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu muốn bán được nhiều hàng thì cần đầu tư nguồn lực, đầu tư hệ thống các cửa hàng đạt yêu cầu. Hiện, Sở Công Thương Nghệ An đang tiếp tục chỉ đạo các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu trên địa bàn chủ động cân đối nguồn cung sản xuất trong nước và nguồn nhập khẩu, nhằm đảm bảo duy trì nguồn cung xăng dầu liên tục, cung cấp đầy đủ xăng dầu cho các thương nhân nhượng quyền thương mại để tránh thiếu hụt nguồn cung xăng dầu ra thị trường” - ông Phạm Văn Hoá cho biết.

Trao đổi về vấn đề đảm bảo cung ứng cho những vùng có nguy cơ thiếu hụt sắp tới, ông Nguyễn Sỹ Văn - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Nghệ An cho biết: Petrolimex là doanh nghiệp đầu mối, chủ đạo trong việc cung ứng xăng dầu trên toàn quốc. Công ty Xăng dầu Nghệ An là doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn, là doanh nghiệp chủ đạo trong việc cung ứng và dẫn hướng trên thị trường Nghệ An. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương trong việc đảm bảo nguồn cung về xăng dầu phục vụ dân sinh và sản xuất trên địa bàn, Công ty luôn đáp ứng đủ nguồn xăng dầu trên toàn hệ thống. Hiện Công ty có 83 cửa hàng xăng dầu lớn ở Nghệ An, mỗi tháng cung cấp hơn 366.00 m3 xăng dầu. Công ty cam kết không để xảy ra tình trạng đứt nguồn cung về xăng dầu trên toàn hệ thống của Công ty.

Hiện Bộ Công Thương chỉ đạo các Sở Công Thương địa phương rà soát quy trình cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý, giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu để sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Rà soát thực hiện cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ theo quy định. Hướng dẫn các thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện các quy định về kinh doanh xăng dầu./.