Các điểm du lịch tâm linh ở Nghệ An hút du khách đầu Xuân

Những ngày đầu Xuân Ất Tỵ 2025, không khí lễ hội tràn ngập các điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở Nghệ An như Đền Cờn, Đền Ông Hoàng Mười, Đền thờ Hoàng đế Quang Trung... Hàng vạn du khách từ khắp nơi nườm nượp đổ về để tham quan, chiêm bái, cầu mong một năm mới an lành, may mắn và vạn sự hanh thông.