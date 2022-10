Các doanh nghiệp đồng hành, san sẻ khó khăn với người dân vùng lũ quét Kỳ Sơn

Trong ngày 5/10, hai chuyến xe tải miễn phí vận chuyển quà cứu trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân gửi tới đồng bào tiếp tục được Báo Nghệ An kết nối để chuyển tới người dân vùng lũ quét Kỳ Sơn.

Chuyến xe tải miễn phí chở hàng từ Thành phố Vinh lên đến huyện Kỳ Sơn lúc trời đã xẩm tối, các thành viên trong tổ tiếp nhận quà hỗ trợ cũng như những người đến trao quà, người kết nối đều khẩn trương, trách nhiệm chuyển quà đến người dân kịp thời.

Chuyến xe thứ nhất có trọng tải 3 tấn đã vận chuyển 200 két nước do Tập đoàn TH hỗ trợ, chia sẻ với bà con các bản vùng lũ ở Kỳ Sơn. Ngoài ra còn hàng trăm két nước, thùng mì tôm, quần áo của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp gửi đến đồng bào thông qua sự kết nối của cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An.

Bên cạnh Tập đoàn TH còn có Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Kim Long, đóng tại phường Trường Thi, thành phố Vinh ủng hộ người dân Kỳ Sơn hơn 100 thùng mỳ tôm, 100 két nước, 60 thùng lương khô và sữa.

Việc vận chuyển hàng hóa từ Báo Nghệ An lên Kỳ Sơn do nhà phân phối Huy Hoàng và nhà xe tư nhân Quang Dũng thực hiện miễn phí. Sau 3 chuyến xe đã được thực hiện vào ngày 3/10 và 5/10, các nhà xe sẽ tiếp tục chở miễn phí nhu yếu phẩm lên địa bàn Kỳ Sơn.

Cơn lũ quét qua các bản của xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn đã cuốn trôi 1 cháu bé ở bản Sơn Hà; khiến 56 ngôi nhà bị trôi, sập hoàn toàn; 141 nhà bị ngập, sạt lở, hư hỏng nặng; 36 nhà phải di dời khẩn cấp.

Mưa lớn cũng gây ngập lụt tại các cơ quan, đơn vị của huyện, nhà làm việc của Công an xã Tà Cạ bị sập hoàn toàn. Nhiều tài sản của người dân như ô tô, xe máy, thiết bị điện tử trong nhà bị cuốn trôi, vùi lấp trong bùn đất.

Để tiếp tục ủng hộ người dân Kỳ Sơn vượt qua khốn khó, độc giả hảo tâm có thể gửi hàng hóa, nhu yếu phẩm cho đồng bào vùng lũ Kỳ Sơn tại Báo Nghệ An, số 378 Đại lộ Lênin, thành phố Vinh, Nghệ An. Báo Nghệ An sẽ tiếp nhận và có phương án đưa hàng hóa lên kịp thời cho đồng bào vùng lũ.