Các đơn vị Bộ đội biên phòng Nghệ An chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Đoàn cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội biên phòng Nghệ An) do đồng chí Trung tá Phan Nhật Thành, Chính trị viên đơn vị làm trưởng đoàn đã sang thăm và chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Cụm cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Lào).

Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (BĐBP Nghệ An) chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Cụm cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Lào). Ảnh: Hùng Phong

Đoàn công tác đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy (Bộ đội biên phòng Nghệ An) do Thượng tá Nguyễn Ngọc Tú, Chính trị viên đơn vị đã sang thăm chúc mừng Đồn Công an Nậm On (huyện Xay Chăm Phon) và Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) nhân kỷ niệm 48 năm Quốc khánh nước bạn Lào.

Đại diện Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy (BĐBP Nghệ An) trao đổi tình hình liên quan với Đồn Công an Nậm On (huyện Xay Chăm Phon) và Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào). Ảnh: Hùng Phong

Đại diện các đơn vị Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã gửi lời chúc mừng Quốc khánh đến toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sỹ các đơn vị bạn. Thời gian qua, giữa các đơn vị Bộ đội biên phòng Nghệ An và các đơn vị bạn đã tích cực trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ có hiệu quả trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, ngăn chặn các đối tượng vượt biên trái phép; hỗ trợ lương thực thực phẩm, vật chất… phục vụ công tác, sinh hoạt.

Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, phòng chống có hiệu quả với các loại tội phạm, các hoạt động xâm nhập, vượt biên trái phép, tăng cường trao đổi thông tin, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.