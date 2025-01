Xã hội Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chúc Tết Bộ đội Biên phòng Nghệ An Sáng 10/1, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam do Thiếu tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Đại tá Nguyễn Công Lực - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Nghệ An chủ trì đón tiếp đoàn.

Thiếu tướng Vũ Trung Kiên - Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam đánh giá cao hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn ANTT khu vực biên giới biển, trên biển; phòng chống khai thác IUU...

Thiếu tướng Vũ Trung Kiên - Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam và đoàn công tác tặng quà, chúc Tết Ất Tỵ 2025 BĐBP tỉnh Nghệ An. Ảnh: Lê Thạch

Thiếu tướng Vũ Trung Kiên chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Nghệ An một năm mới luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong các mặt công tác, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên biển; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; phòng chống khai thác thủy sản trái phép, cứu hộ cứu nạn trên biển...

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đại tá Nguyễn Công Lực - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã gửi lời chúc mừng năm mới và lời cám ơn chân thành đến đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã đến thăm, chúc Tết, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Đồng thời khẳng định, thời gian tới, Bộ đội Biên phòng Nghệ An tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Cảnh sát biển trong thực hiện các nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, giúp ngư dân vươn khơi, bám biển khai thác thủy sản an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật.

Dịp này, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) do Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính uỷ Vùng 1 làm trưởng đoàn cũng đến thăm, chúc Tết Ất Tỵ 2025 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Nghệ An.