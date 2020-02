Các đơn vị thuộc Quân khu 4 đã sẵn sàng đón công dân từ vùng dịch do virus Corona về nước

Ngày 10/2, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona (nCoV) của Quân khu dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác phòng dịch, công tác chuẩn bị đón, cách ly nếu có công dân từ vùng dịch về nước tại các đơn vị: Trường Quân sự Quân khu; Bệnh viện Quân y 4, Đội Y học dự phòng (Cục Hậu cần Quân khu) và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.