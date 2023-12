Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị kiểm điểm cá nhân, tập thể Ban Thường vụ các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Tân Kỳ

* Sáng 13/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Chương tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Văn Giáp - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Võ Văn Dũng -Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện các ban Đảng của Tỉnh ủy theo dõi huyện.

Toàn cảnh Hội nghị kiểm điểm cá nhân và tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Chương.

Trong năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Chương đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh với nhiều kết quả nổi bật như: Tổng thu ngân sách trong năm 2023 ước đạt 168,768 tỷ đồng, đạt 85,7% dự toán; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 7,22%; tổng số vốn đầu tư bằng nguồn ngân sách Nhà nước theo kế hoạch là 383,182 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 48,2 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,6%, giảm 0,7% so với năm 2022…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị kiểm điểm, đồng chí Nguyễn Nam Đình đã biểu dương, ghi nhận những kết quả của huyện Thanh Chương đạt được trong năm 2023, đồng thời, đề nghị trong năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục mọi khó khăn, hạn chế để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, nhất là năm bản lề chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tập trung rà soát, cập nhật các văn bản, quy định mới của Trung ương để bổ sung sửa đổi quy chế làm việc, kế hoạch công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên quan tâm công tác tổ chức cán bộ, phòng, chống tham nhũng gắn với nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm đời sống dân sinh; phát huy các tiềm năng, lợi thế của huyện để thu hút đầu tư, tạo thêm nhiều việc làm cho nhân dân trên địa bàn. Tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện; quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách, an sinh xã hội, nắm bắt và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là chuẩn bị việc sát nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong xã hội, góp phần tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

-Sáng 13/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2023. Về dự chỉ đạo có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện các ban Đảng của Tỉnh ủy theo dõi huyện.



Toàn cảnh Hội nghị kiểm điểm cá nhân và tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn.

Năm 2023, huyện Anh Sơn có 18/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó, 6 chỉ tiêu vượt, 12 chỉ tiêu đạt kế hoạch và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực cụ thể, đó là: Kinh tế tiếp tục phát triển, tổng giá trị sản xuất ước đạt 8.042.254 triệu đồng, đạt 97,6% kế hoạch, tăng 7,87% so với cùng kỳ; giá trị gia tăng ước đạt 3.718.280 triệu đồng, đạt 98,29% kế hoạch, tăng 7,74% so với cùng kỳ... Công tác an sinh xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả, đầy đủ, kịp thời; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,3% (giảm 1,6% so với đầu năm); An ninh, trật tự trên địa bàn được đảm bảo, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Duy trì tổ chức tốt các cuộc họp, các hội nghị giao ban Bí thư Huyện ủy với Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn; các phiên làm việc của Thường trực Huyện ủy.

Phát biểu tại hội nghị kiểm điểm, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp thu ý kiến phát biểu của đại biểu đại diện các ban, ngành cấp tỉnh dự họp để bổ sung vào báo cáo. Trong năm 2024, đồng chí đề nghị huyện phấn đấu từ huyện khó khăn trở thành huyện khá. Rà soát lại các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện để tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ. Rà soát lại đội ngũ cán bộ để chuẩn bị nguồn cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn năng lực cho nhiệm kỳ mới. Tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của tập thể, cá nhân. Chú trọng nhân rộng và mở rộng tiêu thụ sản phẩm OCOP; thu hút đầu tư dự án đã triển khai trên địa bàn. Phát huy vai trò của con em quê hương ở trong và ngoài nước về đầu tư trên địa bàn.

-Ngày 13/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Kỳ tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện các ban Đảng của Tỉnh ủy theo dõi huyện.

Toàn cảnh Hội nghị kiểm điểm cá nhân và tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Kỳ.

Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Kỳ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị đề ra. Mặc dù ảnh hưởng và tác động chung của nền kinh tế thế giới, tuy nhiên, nền kinh tế của huyện vẫn được duy trì ổn định; 22/25 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được duy trì và giữ vững.

Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, phân công, phân cấp quản lý công việc rõ ràng cho tập thể, mỗi cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy. Đặc biệt, nội bộ Ban Thường vụ Huyện ủy luôn đoàn kết, thống nhất, tích cực tự phê bình và phê bình; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm thi hành kỷ luật Đảng ở các tổ chức Đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Với tinh thần thẳng thắn, tập trung, dân chủ, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghiêm túc kiểm điểm, phê bình và tự phê bình, tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực được phân công phụ trách. Đồng thời, đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc các nội dung phục vụ kiểm điểm. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà địa phương cần thực hiện trong năm 2024, đó là chú trọng kêu gọi thu hút đầu tư các dự án lớn về huyện; Tăng cường tiếp xúc đối thoại và thực hiện tốt hơn quy định 124. Tiếp tục tập trung cải cách hành chính, tập trung rà soát đất đai tại 1 số công ty, đơn vị trên địa bàn huyện. Tiếp tục tăng cường công tác luân chuyển cán bộ chuẩn bị nguồn cho nhiệm kỳ mới.

Quan tâm công tác phát triển đảng viên trên địa bàn. Soát xét cụ thể những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra tại hội nghị kiểm điểm, sau kiểm điểm để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục của tập thể Ban Thường vụ, đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ ra trong năm 2023.