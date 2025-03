Quốc tế Các nhà lãnh đạo EU từ chối ý tưởng viện trợ quân sự cho Ukraine Các nhà lãnh đạo EU không chấp thuận ý tưởng viện trợ quân sự cho Ukraine giai đoạn 2025 của người đứng đầu chính sách ngoại giao của khối.

Lãnh đạo EU tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự hội nghị thượng đỉnh ngày 6/3/2025. Ảnh: AFP

Theo RIA Novosti, theo kết luận bằng văn bản của hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) chấp thuận, các nhà lãnh đạo EU không chấp thuận sáng kiến ​​của người đứng đầu chính sách đối ngoại châu Âu Kaja Kallas về viện trợ quân sự cho Ukraine trong giai đoạn 2025.

Các nhà lãnh đạo châu Âu "hoan nghênh" sự sẵn sàng của các quốc gia thành viên EU trong việc tăng cường nỗ lực "đáp ứng các nhu cầu quốc phòng cấp bách của Ukraine", bao gồm phòng không, đạn dược và tên lửa, cũng như huấn luyện Lực lượng vũ trang Ukraine.

Đồng thời, các nhà lãnh đạo kêu gọi "Hội đồng EU nhanh chóng thúc đẩy các sáng kiến, đặc biệt là sáng kiến ​​của Đại diện cấp cao nhằm phối hợp tăng cường hỗ trợ quân sự của EU cho Ukraine".

Các tuyên bố khác được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh, bao gồm tiếp tục thực hiện công tác đảm bảo an ninh cho Ukraine; Brussels có ý định tiếp tục và tăng cường áp lực trừng phạt đối với Nga; các kế hoạch huy động thêm 800 tỷ euro cho quốc phòng đã được thống nhất; Hội đồng Liên minh châu Âu được giao nhiệm vụ xem xét khoản vay 150 tỷ euro để tài trợ cho tổ hợp công nghiệp-quân sự châu Âu; Ủy ban châu Âu phải trình bày một chiến lược phát triển quốc phòng tại EU với việc tăng nguồn tài trợ cho lĩnh vực này.

EU sẽ phát triển tổ hợp công nghiệp-quân sự của mình có tính đến những bài học kinh nghiệm từ cuộc xung đột ở Ukraine, tập trung vào các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa, máy bay không người lái, hệ thống tên lửa có độ chính xác cao. Brussels muốn bảo vệ biên giới của liên minh vì lý do an ninh, biện minh cho điều này bằng nhiều lý do, trong đó có các mối đe dọa được cho là xuất phát từ Nga và Belarus.

Ngoài ra, Ủy ban châu Âu, Slovakia và Ukraine đã được kêu gọi đẩy nhanh việc tìm kiếm giải pháp cho "vấn đề vận chuyển khí đốt" do những lo ngại của Bratislava.

Theo một nguồn tin châu Âu chia sẻ với các phương tiện truyền thông, kết luận của hội nghị thượng đỉnh EU về tình hình ở Ukraine đã được 26 trong số 27 quốc gia thành viên ủng hộ. Trước đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết, thỏa thuận về việc tiếp tục hỗ trợ cho Kiev trong bối cảnh chấm dứt viện trợ từ Mỹ vẫn chưa được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh bất thường của EU.

Vào ngày 2/3, một hội nghị thượng đỉnh không chính thức của các nhà lãnh đạo một số nước châu Âu đã được tổ chức tại London (Anh) để thảo luận về tình hình ở Ukraine và an ninh tập thể của châu Âu. Sau đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố rằng mọi thứ có thể sẽ được thực hiện để tạo ra một liên minh gồm những người muốn bảo vệ thỏa thuận về Ukraine và đảm bảo hòa bình.