Các nước trên thế giới phạt nồng độ cồn khi lái xe như thế nào?

(Baonghean.vn) - Sáng 15/2, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức Lễ phát động trực tuyến cuộc thi viết với chủ đề “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”, đồng thời ra mắt Giao diện mới của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.