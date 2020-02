Các trường vẫn duy trì phòng dịch, đảm bảo môi trường an toàn sau khi nhập học trở lại

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn hỏa tốc về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Tuy nhiên, các trường học trên địa bàn tỉnh vẫn chủ động duy trì các biện pháp phòng dịch, phun độc khử trùng để đảm bảo môi trường học tập an toàn sau khi nhập học.

Nhóm PV