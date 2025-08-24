Xã hội Cách đảm bảo an toàn về điện trong mùa mưa bão Mưa bão không chỉ mang theo gió giật và mưa lớn mà còn tiềm ẩn hàng loạt rủi ro về điện, từ chập cháy, đổ cột điện đến ngập úng gây rò rỉ dòng điện. Nếu không chuẩn bị kỹ, những nguy cơ này có thể đe dọa nghiêm trọng đến an toàn gia đình bạn.

Bão không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn kéo theo nhiều rủi ro về điện có thể đe dọa đến sự an toàn của cả gia đình. Việc nhận diện và hiểu rõ những mối nguy hiểm do điện gây ra sẽ giúp bạn chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết, xử lý tình huống khẩn cấp một cách an toàn và kịp thời khi bão ập đến.

Ảnh minh họa.

Những mối nguy hiểm về điện thường gặp trong mùa bão

Mỗi mùa mưa bão, các sự cố liên quan đến điện lại gia tăng đáng kể, tiềm ẩn những nguy cơ nghiêm trọng cho cả tài sản lẫn tính mạng. Dưới đây là 3 mối nguy hiểm phổ biến nhất mà bạn cần đặc biệt cảnh giác:

Sét đánh và hiện tượng tăng áp đột ngột

Sét không cần đánh trúng trực tiếp vào nhà để gây thiệt hại. Khi sét đánh vào hệ thống lưới điện, nó có thể gây ra hiện tượng tăng áp đột ngột lan truyền theo đường dây điện vào nhà bạn. Luồng điện quá tải này đủ sức làm cháy bo mạch, hỏng thiết bị điện tử như TV, máy tính, tủ lạnh, hoặc thậm chí châm ngòi cho hỏa hoạn.

Đường dây điện bị đổ hoặc đứt

Gió giật mạnh, cây đổ hoặc vật thể va chạm có thể khiến các đường dây điện ngoài trời bị gãy, sà xuống mặt đất hoặc vắt ngang nhà cửa. Những dây điện này dù trông có vẻ không hoạt động nhưng vẫn có thể mang điện, gây nguy hiểm chết người nếu vô tình chạm vào. Luôn giữ khoảng cách an toàn và thông báo ngay cho cơ quan điện lực khi phát hiện.

Lũ lụt và ngập nước

Nước mưa tràn vào nhà, đặc biệt ở tầng hầm hoặc khu vực thấp có thể tiếp xúc với ổ cắm, dây điện, hoặc thiết bị điện tử, gây đoản mạch và chập cháy. Nước cũng có thể trở thành môi trường dẫn điện, khiến bất kỳ ai bước vào vùng ngập có nguy cơ bị điện giật. Tuyệt đối không chạm vào thiết bị điện khi tay ướt hoặc khi đang đứng trong nước.

Việc hiểu rõ những mối nguy này sẽ giúp bạn có biện pháp phòng tránh chủ động hơn, giảm thiểu rủi ro trong những tình huống thời tiết cực đoan.

Mẹo đảm bảo an toàn điện trước khi bão đổ bộ

Việc chuẩn bị hệ thống điện trong nhà một cách kỹ lưỡng trước khi cơn bão đến không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro thiệt hại về tài sản mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an toàn cho cả gia đình.

Trong khi giông bão xảy ra, việc giữ bình tĩnh và làm đúng theo các hướng dẫn an toàn là vô cùng quan trọng để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những tai nạn không đáng có. Ảnh: Internet.

Dưới đây là những bước cần thiết bạn nên thực hiện sớm, trước khi mưa to gió lớn ập đến:

Bảo vệ thiết bị và ổ cắm ngoài trời

Tiến hành kiểm tra toàn bộ các ổ cắm, dây điện, và thiết bị sử dụng điện bên ngoài ngôi nhà như đèn sân vườn, máy bơm nước, hoặc thiết bị làm vườn chạy điện. Nếu có thể, hãy ngắt nguồn và rút phích cắm các thiết bị này, đồng thời che chắn kỹ bằng vật liệu không dẫn điện để tránh nước mưa thấm vào gây chập cháy.

Lắp đặt bộ chống sét lan truyền

Các thiết bị điện tử có giá trị như TV, máy tính, hệ thống an ninh hoặc thiết bị nhà thông minh rất dễ bị hư hại nếu có hiện tượng tăng điện áp do sét đánh. Việc đầu tư vào bộ chống sét lan truyền chất lượng cao, cả loại gắn trực tiếp vào ổ cắm lẫn hệ thống tổng thể tại bảng điện sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ cháy nổ hoặc hỏng hóc thiết bị.

Gia cố mái nhà và cửa sổ để ngăn nước xâm nhập

Nước mưa lọt vào nhà qua các khe hở mái hoặc cửa sổ có thể tiếp xúc với ổ cắm, dây điện âm tường hoặc các thiết bị đặt gần sàn nhà, tạo điều kiện cho chập điện xảy ra. Hãy kiểm tra kỹ mái nhà, tấm lợp và các khung cửa sổ để đảm bảo không có chỗ rò rỉ; nếu cần, bịt kín bằng silicon hoặc băng dính chống thấm chuyên dụng.

Chuẩn bị bộ dụng cụ điện khẩn cấp

Đảm bảo rằng bạn có sẵn đèn pin, pin dự phòng, bộ sạc dự phòng cho điện thoại, radio chạy pin để cập nhật thông tin thời tiết và một bộ sơ cứu y tế trong tình huống khẩn cấp. Đặt chúng ở nơi dễ tìm và dễ tiếp cận, đặc biệt là khi mất điện diện rộng kéo dài.

Sự chuẩn bị từ trước không chỉ giúp bạn chủ động ứng phó khi bão xảy ra mà còn giảm thiểu tổn thất và thời gian phục hồi sau thiên tai.

Mẹo đảm bảo an toàn điện trong cơn bão: Những điều cần làm để tránh rủi ro chết người

Khi bão đổ bộ, những mối nguy hiểm về điện có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, từ mất điện diện rộng, sét đánh gây tăng áp, đến đổ đường dây cao thế. Trong thời điểm này, việc giữ bình tĩnh và làm đúng theo các hướng dẫn an toàn là vô cùng quan trọng để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những tai nạn không đáng có.

Phải làm gì khi mất điện?

Giữ bình tĩnh và tránh sử dụng nến: Trong bóng tối, bản năng đầu tiên có thể là đốt nến, nhưng điều này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nếu gần ổ cắm, thiết bị điện hoặc vật dễ cháy. Thay vào đó, hãy chuẩn bị sẵn đèn pin và pin dự phòng ở những vị trí dễ lấy.

Sử dụng máy phát điện đúng cách: Nếu bạn có máy phát điện, hãy vận hành nó ngoài trời, ở nơi thoáng khí, cách xa cửa sổ, cửa ra vào và các khe thông gió. Không bao giờ vận hành máy phát trong nhà hoặc garage kín, vì khí carbon monoxide không màu, không mùi có thể tích tụ nhanh chóng và gây tử vong.

Không để quá tải hệ thống điện: Hãy tuân thủ đúng công suất tối đa của máy phát. Cắm trực tiếp các thiết bị thiết yếu như tủ lạnh, đèn chiếu sáng hoặc sạc điện thoại thay vì toàn bộ bảng điện của ngôi nhà, trừ khi bạn có hệ thống chuyển nguồn chuyên dụng do thợ điện lắp đặt.

Nếu nhìn thấy đường dây điện bị đứt?

Tuyệt đối tránh xa: Đường dây điện bị đứt có thể vẫn mang điện, ngay cả khi không phát ra tiếng lách tách hay tia lửa. Hãy giữ khoảng cách an toàn ít nhất 10 mét và không để bất kỳ ai, kể cả trẻ nhỏ hay thú cưng, đến gần.

Báo ngay cho cơ quan chức năng: Gọi cho công ty điện lực địa phương hoặc tổng đài khẩn cấp để thông báo tình trạng. Cảnh báo người xung quanh để tránh khu vực nguy hiểm.

Mẹo đảm bảo an toàn điện sau cơn bão

Khi cơn bão đã qua, nhiều người có xu hướng thở phào nhẹ nhõm và quay trở lại sinh hoạt như bình thường. Tuy nhiên, hậu quả về điện, từ dây dẫn hư hỏng, thiết bị chập cháy đến hệ thống điện bị ảnh hưởng do ngập nước vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng nếu không được kiểm tra và xử lý kịp thời.

Dưới đây là những bước quan trọng cần thực hiện để đảm bảo ngôi nhà và hệ thống điện của bạn thực sự an toàn sau bão:

Kiểm tra dây điện hở hoặc bị hỏng

Đi quanh nhà và quan sát kỹ các bức tường, trần nhà, sân vườn và mái nhà.

Nếu phát hiện dây điện bị lộ, đứt hoặc có dấu hiệu hư hỏng như chảy nhựa, sợi đồng trơ ra... tuyệt đối không chạm tay vào. Hãy khoanh vùng khu vực nguy hiểm và gọi ngay thợ điện chuyên nghiệp đến xử lý.

Đề phòng đường dây điện đứt gần nhà

Nếu bạn thấy dây điện rơi xuống đất, vắt ngang hàng rào hoặc dính vào cây cối sau bão, hãy giữ khoảng cách ít nhất 10 mét. Dù trông có vẻ vô hại, chúng vẫn có thể đang mang điện và gây nguy cơ giật điện chết người.

Nếu bạn thấy dây điện rơi xuống đất, vắt ngang hàng rào hoặc dính vào cây cối sau bão, hãy giữ khoảng cách ít nhất 10 mét. Ảnh: Internet

Kiểm tra thiết bị điện tử và gia dụng

Tìm kiếm các dấu hiệu hư hỏng như vết cháy, mùi khét, phích cắm ẩm ướt hoặc vết nước trên bề mặt thiết bị. Những dấu hiệu này có thể là hệ quả của tăng áp hoặc thấm nước. Nếu nghi ngờ thiết bị bị ảnh hưởng, hãy rút phích cắm và không sử dụng cho đến khi được kiểm tra kỹ càng.

Không bước vào vùng ngập gần ổ điện

Nước kết hợp với điện là công thức của tai nạn chết người. Nếu nước đã tràn vào các khu vực có ổ cắm, dây điện, thiết bị điện, đặc biệt ở tầng trệt hoặc tầng hầm thì nên tuyệt đối tránh tiếp xúc và không bật bất kỳ thiết bị nào.

Tắt nguồn điện tổng

Nếu vẫn còn khả năng tiếp cận an toàn, hãy ngắt cầu dao chính để cắt toàn bộ nguồn điện trong nhà trước khi kiểm tra khu vực bị ngập. Trong trường hợp nguồn điện đã bị cắt từ trước do mất điện, hãy đợi đến khi được kỹ thuật viên xác nhận hệ thống an toàn rồi mới bật lại.

Liên hệ thợ điện chuyên nghiệp

Sau ngập lụt, một thợ điện chuyên nghiệp là người duy nhất đủ năng lực để đánh giá tình trạng hệ thống điện trong nhà. Họ có thể kiểm tra dây dẫn âm tường, ổ cắm bị ẩm, thiết bị đã ngấm nước hoặc hệ thống tiếp địa có còn an toàn không. Không nên tự sửa chữa nếu không có chuyên môn.

Dù bão đã qua, nhưng mối nguy về điện vẫn còn hiện hữu. Đừng bật lại mọi thứ ngay lập tức. Hãy kiểm tra, đánh giá và chỉ khôi phục sử dụng sau khi chắc chắn rằng mọi thứ an toàn. Việc hành động cẩn trọng không chỉ bảo vệ thiết bị mà còn là cách bảo vệ mạng sống cho cả gia đình./.